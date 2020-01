Ozzy Osbourne responde a rumores de estar en su lecho de muerte

Con la llegada del Año Nuevo 2020, un rumor sobre el legendario cantante Ozzy Osbourne causó gran impacto entre sus millones de fanáticos. El portal inglés Radar Online publicó una nota "exclusiva" en la confirmaba que "El príncipe de las tinieblas" se encontraba en su "lecho de muerte".

Ante dicha publicación la encargada de desmentirlo fue Kelly Osbourne, hija del cantante, quien en las stories de su cuenta de Instagram comentó: "hoy tuve un maravilloso comienzo de 2020. Salí a almorzar con mi familia y luego pasé el resto del día riendo y pasando el rato con mi papá. Vengo a casa a leer nauseabundos artículos sobre mi papá supuestamente en su 'lecho de muerte'".

¡A veces los medios me enferman! No es un secreto que mi papá ha tenido un año difícil tratándose de su salud, pero al carajo con esto, es una mier... total.

A través de redes sociales el mismo Ozzy Osbourne ha respondido a sus "verdugos". En su cuenta de Twitter, el cantante de 71 años de edad publicó el link a una de sus canciones, "Not going away (No voy a desaparecer)", para dejar claro sus intenciones y su estado de salud.

Asimismo en su feed de Instagram expresó: "¿has leído alguna buena noticia últimamente?

La banda Black Sabbath también desmintió que su líder estuviera a punto de morir. Un fan de la agrupación de heavy metal y de hard rock (formada en 1968) de James Viscuglia, publicó la nota de Radar Online en el grupo oficial de Facebook de Black Sabbath, consultando si era verdad. Los encargados respondieron que era "muy falso".