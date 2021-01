PETA Latino pone en su lugar a Lele Pons tras su video nadando con un cocodrilo amarrado

Hace unos días la influencer argentina Lele Pons publicó un video en las stories de su cuenta en Instagram, donde tiene más de 43 millones de seguidores, con el que fue acusada de maltrato animal. En dicho video la también cantante y modelo de 24 años de edad y originaria de Caracas, Venezuela, aparece nadando en una piscina junto a un pequeño cocodrilo que tenía su hocico atado con cinta.

"El hocico se lo tiene que amarrar ella", "el video más tonto e innecesario, de tanto hacer vídeos de cualquier cosa terminan utilizando a los animales como objetos, la próxima póngale a los humanos la cinta adhesiva en la boca", son algunos de los comentarios en el video compartido en nuestra cuenta de Instagram.

A través de sus redes sociales la organización por los derechos de los animales PETA Latino (Personas por el Trato Ético de los Animales), lanzó una fuerte crítica en contra de Lele Pons, sobrina política del cantante puertorriqueño Chayanne, resaltando que esta estrategia para publicitarse no es entretenimiento, sino abuso animal.

De acuerdo al comunicado que publicó la organización, PETA Latino pidió a Lele Pons dejar en paz "a los vulnerables reptiles después de la última vez que posó con un animal salvaje, pero es claro que no puede encontrar otra manera de captar la atención sin hacer cosas como explotar a sensibles cocodrilos, quienes pueden experimentar un estrés severo al ser manipulados por humanos y ser colocados en un entorno completamente antinatural".

Asimismo el mayor grupo por los derechos de los animales en el mundo, explicó que las sesiones de fotos son una pesadilla para estos animales, quienes no pueden esconderse de los humanos que los miran embobados. PETA fue muy claro con sus palabras a Eleonora Pons Maronese, nombre real de la influencer:

No pueden escapar de las manos que los agarran, ni tampoco abrir la boca para defenderse. Lele Pons debe empezar a ganarse más 'me gusta' en Instagram con creatividad, no crueldad, y si no puede hacerlo, debería encontrar un nuevo trabajo de inmediato.