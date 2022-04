PSY prometió gran canción como "Gangnam Style" para este año; lanzará tema producido por Suga de BTS

Uno de los comebacks más esperados...¡es una realidad! El aclamado y querido rapero, compositor y productor surcoreano Park Jae-sang, mejor conocido en la industria musical como PSY, creador del mundialmente exitoso "Gangnam Style", lanzará nueva música luego de unos años de inactividad como cantante. Cabe mencionar que durante este tiempo, estuvo con otros negocios como CEO de la compañía discográfica P-Nation (higar de Idols como Jessi, Hyuna, Dawn, Crush, Heize, y Swings).

Será el próximo 29 de abril cuando PSY lance su noveno álbum de estudio "PSY 9th Ssada9", una frase abreviada que significa "noveno álbum diverso de PSY" en coreano.

A través de sus redes sociales, compartió un listado de las 12 canciones que incluye su esperado nuevo álbum, varias de estas en colaboraciones con Sung Si Kyung, Heize, Jessi, Hwasa de MAMAMOO, Crush y Tablo.

Estas son las canciones del nuevo álbum de PSY.

PSY mantuvo un track como sorpresa. Se trata de "That that", producida por Suga de BTS, la cual será la canción principal de su álbum "PSY 9th Ssada9". Asimismo, dio a conocer un teaser donde aparece corriendo en el lejano oeste; al final se lanza y cae lentamente.

Con respecto a su nueva canción, "That that", el fundador de P-Nation, de 44 años de edad, compartió un video donde expresó cómo fue trabajar con Suga, de 29 años. "Al conocer a artistas más jóvenes, no me gusta hacerlos sentir incómodos, no me gusta ser alguien a quien es difícil acercarse, pienso bastante en eso".

Él no es alguien a quien se le pueda considerar solo mi junior en la música, también se siente como un amigo para mí. Fue difícil sentir cualquier diferencia de edad, si él piensa en mí como un amigo, eso es genial para mí. ¿Eso que tan joven me hace?

Por su parte, Min Yoongi, nombre verdadero del rapero, compositor, bailarín, productor musical e integrante de BTS, manifestó que al principio, debido a que PSY es muchos años mayor que él, así como una persona de la industria que respeta muchísimo, "estaba bastante nervioso".

Suga resaltó que haber trabajado con PSY, se sentía como trabajar con un amigo de la infancia. Esto hizo que el proceso de composición, fuera mucho más divertido, "de alguna manera nos convertimos en mejores amigos".

Cabe recordar que hace unas semanas, el cantante originario de Seúl, Corea del Sur, anunció en sus redes sociales su nuevo comeback, publicando un video de uno de sus conciertos llevado a cabo en el 2013, cuando había predicho que podría lanzar una canción exitosa en 2022.

En el video se lee: "para ser honesto, produje 'Champion' en 2002, y me tomó exactamente diez años producir una canción que es más sensacional que esa. 'Gangnam Style' se lanzó en 2012, supongo que lo que estoy tratando de decir, es que tal vez la próxima vez que encuentren una canción como 'Gangnam Style', será en 2022".

El último álbum que lanzó fue hace casi cinco años, "PSY 8th 4X2 = 8". Aunque "Gangnam Style" es el mayor éxito de su trayectoria musical (el MV, fue el primero en superar el billón de reproducciones en YouTube), tiene otras canciones mundialmente conocidas, como "Gentleman" y "Daddy".

Con respecto a Suga, a la par de sus actividades como miembro de Bangtan Sonyeondan, ha lanzado dos mixtapes como solista: "Agust D" y "D-2". Además de ser compositor de muchos de los temas de BTS, ha producido diversas canciones para otros artistas:

"Wine" - Suran

"Eternal Sunshine" - Epik High

"We don't talk together" - Heize

"Suga's Interlude" - Halsey

"eight" - IU