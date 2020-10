Pablo Alborán a punto de lanzar su quinto disco 'Vértigo'

México.- El cantante español, Pablo Alborán, está listo para el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, el cual llevará por nombre 'Vértigo' y en entrevista revela algunos detalles de su primer adelanto, la creación del disco y cómo fue su vida después de salir del clóset el pasado mes de junio a través de las redes sociales.

Fue hace dos meses cuando llegó el estreno del tema 'Si hubieras querido', el primer adelanto oficial de su nuevo álbum. El sencillo fue compuesto por él, Diana Fuentes y Julio Reyes, ellos quisieron hacer una historia de desamor, pero a la vez no repetirse, por lo que tomaron todo el dolor que tenían guardado y salió esta joya de canción.

Intentamos que cada frase fuera de desahogo y fuera limpia y directa, también de no repetirnos. Y que fuera una liberación", contó sobre su nuevo sencillo que ya cuenta con más de cinco millones y medio de vistas en YouTube.

Ahora el cantante prepara a sus fanáticos a recibir un nuevo disco, el cual sale el 06 de noviembre y fue creado en medio de la pandemia mundial por coronavirus con calma, tiempo y sin presión alguna. Ha tenido de que "maduren sus canciones" y tiene muchas ganas de que ya salga.

Creo que hacer un disco en mitad de una pandemia te hace sacar algo nuevo de ti. Se ha hecho con calma y tiempo y sin presión, por eso de que no sabía si iba a poder ver la luz. Hemos tenido tiempo de que maduren las canciones. Tengo muchas ganas de que por fin ahora, después de todo este tiempo de estudio y maduración, salga después de un proceso tan leal", señaló.

Además, el cantante se prepara no sólo para el lanzamiento de su nuevo disco, sino también para los premios Grammy Latinos, en donde cuenta con dos nominaciones a las categorías: Grabación del año y Mejor canción pop por el tema 'Cuando estés aquí'.

Pablo cuenta haber quedado muy sorprendido tras ser nominado en estas categorías, ya que es algo que no esperaba en lo absoluto. Se encontraba haciendo maletas para viajar a México, donde actualmente se encuentra, y fue donde surgió una canción grabada a piano y guitarra, sin una gran producción en un estudio casero de Málaga, en donde vive, y por ello sintió una especial ilusión, además de que se trata de un tema benéfico.

Sobre su nuevo álbum refirió que: "El disco habla un poco de todo, tiene canciones de todo tipo, hay canciones de amor, otras que hablan de la calma que produce meterte en la cama y sentir que ya no tienes veneno guardado, y la calma de saber quién eres. Y hay una canción que habla de la mujer, de no ser dependiente de nadie. Estoy rodeado de mujeres en mi vida y en el trabajo y la figura ha sido siempre importante para mí".

El disco no sólo tendrá una gran variedad con respecto a sus letras, sino a géneros musicales, según contó el cantautor español habrá ritmos como bachata, zamba, canciones instrumentales y acústicas, temas lentos y movidos. Ante la actual pandemia, no descarta presentar su disco por streaming, la nueva modalidad de conciertos para evitar contagios por Covid-19.

Tras haber salido del clóset como un hombre homosexual en el mes de junio, el músico comenta haber recibido mensajes muy lindos por parte de sus fanáticos, amigos, colegas de trabajo y reconocidas estrellas del medio del espectáculo como Rosalía y Ricky Martin, sólo por mencionar algunas.

He recibido mensajes muy bonitos, muy positivos y algunos muy emotivos. Mensajes de gente que me decía que después de mi video pudieron tener mejor comunicación con sus hijos o sus amigos o familiares. Me siento muy agradecido de haber podido ayudar", comentó.