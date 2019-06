Pablo Lyle tiene malas noticias le niegan visita a México

Pablo Lyle recibió malas noticias y es que después de haberle solicitado al juez, que lleva su caso en Miami, Estados Unidos, la petición de poder visitar México para trabajar, le fue negado.A Lyle se le acusa de homicidio involuntario.

Aunque el histrión tendría a su favor la posibilidad de haber visitado México con un permiso especial, este se le negó de último momento, por lo que tendrá que permanecer bajo arresto domiciliario hasta su próxima audiencia.

Dicha información fue revelada por el programa Hoy y Venga la Alegría, donde los conductores dieron detalles sobre el caso Lyle.

"La semana pasada Pablo se presentó ante una audiencia, pidiéndole permitieran viajar a México para estar con su familia para poder trabajar y reunir los cien mil dólares que le costaría su defensa el juez le dijo no, no le permiten viajar a México tenemos malas noticias para los fanáticos de Pablo Lyle el juez de Miami a dicho que no tiene permiso para viajar a México por el momento...", dijo Orlando el programa Hoy.

Recordemos que el actor fue arrestado por haber golpeado a Juan Ricardo, quien días después murió, víctima de un derrame cerebral, por lo que el famoso ha estado en Estados Unidos donde está siendo juzgado debido al delicado problema.

Por si fuera poco, Pablo suspendió varios proyectos importantes que realizaría este año, uno de ellos la filmación de la película 'Instrucciones para Su', donde fue reemplazado por el actor Giuseppe Gamba, pues un comunicado lanzado por Mota Films, explicó un poco de la situación que enfrenta el mexicano en Estados Unidos.

Cabe mencionar que algunos famosos tomaron partidos dobles sobre el problema del actor, y es que Niurka Marcos y Adrián Di Monte, se le fueron con todo al actor tras darse a conocer que la persona fallecida era de nacionalidad cubana al igual que ellos.

Pablo durante una conferencia/Agencia Reforma

"Esto es indignante .... En que momento el pobre anciano de 63 años era una amenaza para nadie, el tipo es tan mal conductor que no puso el carro en park y el carro se fue solo...", dijo Adrián en un mensaje que compartió a principios de abril.

Por su parte Niurka defendió a su compatriota muy a su estilo, y lo hizo a través de las cámaras donde le dijo de todo al actor de telenovelas.