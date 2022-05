México. El actor sinaloense Pablo Lyle y su esposa Ana Araujo estarían separados por "un tercero", aseguran en el programa de YouTube Chisme No Like.

Ana Araujo, aún esposa de Pablo Lyle, tendría ya una relación con el comentarista de deportes Marc Crosas y estaría a un paso de divorciarse del actor que está acusado de homicidio involuntario en USA desde hace tres años.

Sería desde diciembre de 2021 cuando Ana decidió terminar su matrimonio con Lyle, tras ocho años de estar juntos, de acuerdo con el citado programa, incluso ambos son padres de dos hijos, Mauro de siete años de edad , y Arantza, de 12 años, ésta última es producto de una relación pasada de Araujo.

Al momento ni Pablo, ni Ana han comentado nada en redes sociales respecto a su supuesta separación, pero la polémica de su divorcio ya se desató en ellas y fans de él le preguntan cómo se siente emocionalmente.

Marc Crosas, la supuesta nueva pareja sentimental de Ana Araujo. Foto de Instagram

Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like, comenta en su espacio de YouTube que Pablo está en el peor momento de su vida, pues enfrenta la separación de su esposa Ana y además el problema legal en el que está involucrado desde marzo de 2019, tras haber sido arrestado por arremeter en contra de un hombre en la vía pública la que golpeó y días después murió.

En el mismo programa de YouTube recalcan que Ana y Marcos han ido juntos a varios eventos, uno de ellos el concierto que dio la banda Coldplay en el Foro Sol: “Estuvieron en Puerto Vallarta, disfrutando una Luna de Miel o comienzo de pareja. Lyle ya está en el pasado de esta mujer", señala Ceriani.

Pablo Lyle tiene ahora un vida complicada, pues está acusado de homicidio involuntario, tampoco dinero para solventar los fuertes gastos a causa de la situación en la que se encuentra y además no puede salir del departamento donde vive en Miami, Florida, ni del país y mucho menos trabajar.

Se espera que el juicio final de Lyle, originario de Mazatlán, Sinaloa, sea el 5 de julio, ya que se ha pospuesto en varias ocasiones por distintos motivos, y de esa manera pueda el actor enfrentar a su destino.