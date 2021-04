Pablo Moctezuma arremete contra Enrique Guzmán, ante supuesto abuso sexual a su hija Frida Sofía

Pablo Moctezuma reaccionó a las fuertes revelaciones que hizo su hija Frida Sofía, quien aseguró en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante haber sufrido de abuso sexual cuando tenía cinco años de edad, de parte de su abuelo Enrique Guzmán. El empresario mexicano reiteró su incondicional apoyo a su hija, fruto de la relación amorosa que tuvo con la cantante mexicana Alejandra Guzmán.

En una entrevista para el show "De primera mano" de Imagen Televisión, Pablo Moctezuma se dijo sorprendido por el supuesto abuso sexual que sufrió Frida Sofía, "estas nuevas declaraciones tan fuertes de mi hija hacia este señor, lo cual obviamente no tengo duda alguna".

La ex pareja sentimental de "La reina de corazones", contó que estuvo con su hija Frida Sofía en Miami, Florida (Estados Unidos), donde hablaron sobre los otros "abusos que desgraciadamente ha sufrido", pero del aparente abuso sexual de parte de ex suegro Enrique Guzmán, "no tenía idea".

Le daba miedo decirme y de haber sabido, creo que de haber visto a este señor, no se qué hubiera pasado.

Pablo Moctezuma se refirió al cantante Enrique Guzmán, quien fuera uno de los esposos de la actriz mexicana Silvia Pinal, como una persona que siempre ha sido "desagradable, un libidinoso, ha sido un abusivo toda su vida". Asimismo manifestó que le dio mucha pena ver al intérprete de 78 años de edad "hacerse el sufrido", durante la entrevista que dio en el programa "Ventaneando" de TV Azteca.

El empresario mexicano dijo que el abuelo de su hija Frida Sofía es "una persona nefasta, nunca nos hemos caído bien, mi ruptura con Alejandra (Guzmán) él siempre estuvo ahí insultando, abusando de Alejandra, no hablo sexualmente, pero la golpeaba, la estafaba. Cuando formamos un hogar, no nos casamos, pero nos fuimos a vivir juntos y nació Frida".

Durante su charla con los conductores del programa "De primera mano", Pablo Moctezuma aseguró que si hubiera sabido antes lo que supuestamente Enrique Guzmán le hizo a su hija Frida Sofía "lo mato, le saco los ojos, a mí me quiso retar, me da pena verlo y lo que sí es que si esto se pueda comprobar, pero el señor tiene que hacerse responsable".