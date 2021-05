Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, habría cometido fraude y debe millones a un empresario

México. Pablo Moctezuma, el papá de Frida Sofía, habría cometido un fraude en contra de un empresario en Ciudad de México y le debe millones, dan a conocer en el programa Ventaneando.

Moctezuma acudió a comprar un restaurante, pero entregó cheques sin fondos, acusa Roberto Morales, el dueño del negocio, quien menciona también que lo conoció en uno de sus restaurantes y lo invitó a ser parte de uno de los de él.

En varias ocasiones me dio cheques sin fondos, luego me pedía que lo esperara, lo demandé por la vía civil y nos dimos cuenta que no tenía nada a su nombre", menciona Morales a Ventaneando.