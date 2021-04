Pablo Moctezuma tacha de mala madre a su ex Alejandra Guzmán: "le estaba dando rivotril a Frida"

El empresario mexicano Pablo Moctezuma "explotó" en contra de su ex pareja sentimental Alejandra Guzmán, con quien procreó a su hija Frida Sofía. Supuestamente la cantante mexicana conocida como "La reina de corazones", drogaba a su hija cuando era una bebé, fuertes declaraciones que suma una controversia más alrededor de la Dinastía Pinal.

En una entrevista para el show "De primera mano" que se transmite por Imagen Televisión, Pablo Moctezuma contó que cuando estaban juntos, tuvo una fuerte pelea con Alejandra Guzmán, pues ella aparentemente estaba drogando a su hija Frida Sofía, cuando solo tenía tres meses de nacida.

Alejandra Guzmán, hija del cantante Enrique Guzmán y de la actriz Silvia Pinal, habló en una reciente entrevista con la periodista Adela Micha, sobre una golpiza que le dio Pablo Moctezuma en aquel entonces. Al respecto el empresario dijo que no quería dar detalles de lo ocurrido "porque la quería cuidar".

Alejandra le estaba dando rivotril a Frida de tres meses de nacida, borracha y le dije: '¿qué te pasa, estás loca? Le estás dando una medicina para adultos'.

¿Qué es el rivotril? Su nombre original es Clonazepam, es un fármaco perteneciente al grupo de las benzodiazepinas que actúa sobre el sistema nervioso central, con propiedades ansiolíticas, anticonvulsionantes, miorrelajantes, sedantes, hipnóticas y estabilizadoras del estado de ánimo.

Estas declaraciones surgen ante la entrevista que Alejandra Guzmán tuvo con Adela Micha, donde además de hablar sobre el escándalo del supuesto abuso sexual de su papá Enrique Guzmán a Frida, confesó que en el pasado llegó a intoxicarse junto a su única hija.

"Fumar sí, alguna vez fumamos (marihuana) juntas, la verdad, yo hace mucho que no me meto nada, cocaína no. Esas son las adicciones que he tenido, y por lo mismo me conozco mejor, yo entiendo que he tenido errores y los acepto". Asimismo la Guzmán reveló que años atrás internó a su hija Frida Sofía en una clínica psiquiátrica. En su entrevista para el programa "De primera mano", Pablo Moctezuma arremetió en contra de su ex, señalando que esa no era la manera de ayudar a una hija.

"Una madre que dice: 'yo la ayudé, la llevé de la mano y la metí al manicomio', ¿quién hace eso? ¿esa es la ayuda para tu hija? Wow, pues tienes una manera de ayudar muy extraña, sigue desacreditando a Frida, defendiendo lo indefendible".

Estas últimas palabras de Pablo Moctezuma, son en referencia a que Alejandra Guzmán aseguró meter las manos al fuego por su papá Enrique Guzmán, tras acusado de abuso sexual por su hija Frida Sofía.