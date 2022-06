Pablo Montero acepta grave error cometido en serie de Vicente Fernández y entrará a rehabilitación

Pablo Montero protagonizó bioserie "El último rey: el hijo del pueblo", basada en la biografía no autorizada de Vicente Fernández, escrita por la periodista argentina Olga Wornat. Durante las dos temporadas de este polémico proyecto que originó una disputa entre la Familia Fernández Abarca y TelevisaUnvisión, las grabaciones se llevaron a cabo sin problema alguna, sin embargo, el último día, el cantante y actor mexicano los dejó plantados.

El productor de televisión Juan Osorio, a cargo de esta bioserie, dio a conocer anteriormente que Pablo Montero, no asistió a la grabación de la escena final de "El último rey: el hijo del pueblo", por sus problemas con el alcoholismo.

En una reciente entrevista para TVyNovelas, Pablo Montero, de 47 años de edad y cuyo nombre verdadero es Óscar Daniel Hernández Rodríguez, manifestó estar muy "triste" y "avergonzado" por lo ocurrido. Asimismo, el actor aceptó su gran error al dejar plantados a sus compañeros actores y a todo el equipo de producción.

"Yo tuve una falta y siempre me ha gustado decir las cosas de frente, hay que aceptar cuando uno se equivoca y en este caso, estuve entregado mucho tiempo al personaje, a la serie, a escuchar a los directores, a estudiar mis diálogos y a hacer un personaje digno, para que la gente lo aceptara con cariño".

Sin embargo, al final Pablo Montero cometió un error, "no asistí a la grabación de la última escena que tenía, era muy importante y obviamente, Juan se molestó mucho".

La semana pasada Juan Osorio y Pablo Montero pudieron hablar sobre lo ocurrido. El ex espsoso de la vedette cubana Niurka Marcos, le hizo saber al cantante la falta que cometió en un día muy importante para la producción de "El último rey: el hijo del pueblo".

"Escuchó el por qué no fui a la grabación y me pidió que cuide mi carrera, que este tropiezo me sirva para seguir adelante y mejorar como artista, él siempre ha estado ahí apoyándome y dándome consejos para lograrlo, y eso es algo que siempre le voy a agradecer".

En esta entrevista para la revista antes mencionada, Pablo Montero mencionó que entrará a rehabilitación.

"Somos humanos y cometemos errores, todo lo que he vivido en estos días son piedras en el camino que me han servido para madurar, para crecer y ser mejor persona arriba y fuera del escenario, ahora estoy al cien y trabajaré mucho para demostrarlo".