Pablo Montero arriesgará su vida de esta manera

Pablo Montero dio el Grito en Tula, Hidalgo, y al finalizar su show ante miles de personas, habló con algunos medios de comunicación.

El cantante cuenta que está por iniciar el rodaje de una película, en donde interpreta a un boxeador.

"Yo voy a hacer el personaje, yo voy a hacer las escenas, no quise que me doblaran porque es un deporte que yo respeto y admiro mucho, y me encanta y es una disciplina muy dura. Yo creo que es uno de los deportes más duros de la vida".