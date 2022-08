Pablo Montero "explota" contra reportera de "Ventaneando", al preguntarle por su adicción al alcohol

Una reportera del programa "Ventaneando" de TV Azteca, hizo enojar al cantante y actor mexicano Pablo Montero, esto al preguntarle sobre los problemas que le han causado su adicción al alcohol. Esto ocurrió previo a su presentación en el Teatro del Pueblo en Saltillo, estado de Coahuila, México.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, momentos antes de su show, la reportera de "Ventaneando" le preguntó si ingresaría a un centro de rehabilitación, lo que comenzó a provocar la molestia de Pablo Montero, "no entiendo tu pregunta, o sea, ¿yo dije eso?".

La reportera le manifestó que personas allegadas a él, habían estado hablando sobre su adicción al alcohol. "Entonces no me hagas preguntas que no vienen al caso y sé más profesional", le reclamó el intérprete de temas como "Hay otra en tu lugar", "Mi piquito de oro", "Gata salvaje" y muchas más.

Posteriormente, Pablo Montero le arrebata el micrófono a la reportera e intenta, supuestamente, quitarle el celular con el que estaba grabando la entrevista, diciéndole que no hiciera "preguntas que no vienen al caso".

En su cuenta de Twitter, Alfonso Pérez, corresponsal de espectáculos en Monterrey, Nuevo León, informó que personal de la Feria de Saltillo, supuestamente estaba pidiendo a la prensa no publicar el video donde Pablo Montero "explota" en contra de la reportera antes mencionada, "porque no quieren que expongan al loco de Pablo, o sea, agrede a una reportera, pero que no lo expongan".

Hasta el momento, Pablo Montero no ha comentado nada al respecto. Cabe recordar que el actor protagonizó "El último rey: el hijo del pueblo", la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, producida por Juan Osorio para TelevisaUnivisión.

Poco antes del final de la segunda y última temporada de esta controvertida serie, Juan Osorio dio a conocer que Pablo Montero dejó plantado a todo el equipo el último día de grabación, pues estaba indispuesto por sus problemas con el alcohol.

"Afortunadamente, ya se terminó la serie, ya terminamos ese proyecto, en este momento si me preguntas ¿Juan Osorio volverías a trabajar con Pablo Montero?, ahorita te digo que no, definitivo", externó el productor de televisión en una entrevista para "De primera mano" de Imagen Televisión.

"Te puedo decir ahorita que hicimos un pacto, él me dijo: 'quiero volver a retomar la amistad, el cariño', y yo le dije: 'si me duras unos años, que no estés en un escándalo de alcoholismo, y yo realmente vea que te estás recuperando, yo te ofrezco ir y darte mi mano, pero al primer escándalo de alcoholismo ni me busques', ahí se acabó todo".

Por su parte, Pablo Montero manifestó a TVyNovelas estar avergonzado por lo ocurrido. "Yo tuve una falta y siempre me ha gustado decir las cosas de frente, hay que aceptar cuando uno se equivoca y en este caso, estuve entregado mucho tiempo al personaje, a la serie, a escuchar a los directores, a estudiar mis diálogos y a hacer un personaje digno, para que la gente lo aceptara con cariño".