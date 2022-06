Pablo Montero habría huido de restaurante para no pagar la cuenta por 15 mil pesos, "así la aplica"

Al parecer, el cantante y actor Pablo Montero salió huyendo de un restaurante ubicado en la colonia Polanco, Ciudad de México, para no pagar la cuenta de 15 mil pesos. De acuerdo con la revista TVNotas, el protagonista la bioserie "El último rey: el hijo del pueblo", estuvo en uno de los privados de dicho establecimiento en compañía de su novia y tres amigos.

"Estaba muy contento, estuvo cantando y se echó sus tragos, el problema fue que como a las dos de la mañana se fueron sus amigos y él se quedó ahí con la chica con la que iba, más tarde se fue ella en un taxi y él planeó toda su escapada", contó presuntamente una persona a la revista antes mencionada.

Supuestamente, Pablo Montero mandó a su chofer a un cajero, pero no tenía dinero. Al regresar con el cantante, sus amigos ya se habían ido y al no tener para pagar la cuenta, se las ingenió para huir.

Así la aplica, como muchas veces no le cobran por ser quien es, piensa que en todos lados le tienen que rendir pleitesía, pero aquí no.

De acuerdo con TVNotas, cuando el mesero le llevó la cuenta, Pablo Montero se las arregló, mientras su chofer lo esperaba a las afueras del restaurante. Cuando el personal se enteró de que el actor se estaba yendo sin pagar, salieron detrás de él unos meseros, el capitán y dos personas de seguridad.

"Pero Pablo ya se había subido a su camioneta y le dijeron al chofer que no había pagado, pero no hizo caso, aunque ya llevaban la terminal en la mano para cobrarle la cuenta, que era de 15 mil pesos, se arrancaron. Por lo pronto, en ese lugar donde aún era bien recibido, ya no lo quieren ni ver, porque ya conocieron su maña".

Asimismo, un supuesto trabajador del restaurante, dijo a la revista que Pablo Montero ha hecho esto en otros sitios.

"Es la forma de operar del señor, nos dijeron que se ha salido de diversos restaurantes sin pagar, les dice que enseguida regresa y se sale así como así. En el Hotel Marriot, que está al lado del restaurante, donde se salió sin pagar quince mil pesos, también quedó a deber la cuenta".

Te recomendamos leer:

Hasta el momento, el actor originario de Torreón, estado de Coahuila, México, no ha comentado nada sobre lo publicado por esta revista.