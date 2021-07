Pablo Montero irrumpe en casa de su ex Carolina Van Wielink; pide que le devuelva su comedor (VIDEO)

El programa "Ventaneando" de TV Azteca difundió unos videos del cantante mexicano Pablo Montero, discutiendo con su ex esposa Carolina Van Wielink frente a sus hijas Daniela y Carolina. El también actor de telenovelas irrumpió en el hogar donde vive su ex en la Riviera Maya; una de sus hijas les suplicó que dejarán de pelear.

En uno de los videos dados a conocer por el show de televisión antes mencionado, Pablo Montero le pide a Carolina Van Wielink que le devuelva el comedor que le regaló antes de que se divorciaran. El cantante de 46 años de edad manifestó que dicho comedor era para que lo usarán sus hijas y no la actual pareja sentimental de su ex esposa.

"Salte de mi casa, por favor, es propiedad privada, a mí me estás amenazando aquí con golpear a mi novio, ¿por favor, te puedes salir?", le pide Carolina Van Wielink a Pablo Montero, quien le respondió:

¿Me puedo llevar mi comedor? Este comedor es mío, ¿me lo puedo llevar?

En el video se escucha a una de las niñas preguntarle a su papá: "¿cuál comedor?". Carolina le dice: "se quiere llevar el comedor tu papá, no quiere que Luis coma aquí en la casa", a lo que Pablo Montero agregó: "sí porque esa silla es para que se siente Carito, no (tu novio), él que se siente donde él quiera, pero ese es tu lugar".

En otro video dado a conocer por "Ventaneando", Pablo Montero llega a la casa de su ex esposa para llevarse a sus hijas, pues ese fin de semana le tocaba convivir con ellas, según el acuerdo al que llegaron al firmar el divorcio. Sin embargo, Daniela y Carolina no querían irse con su papá, debido a que era el cumpleaños de su mamá, "yo lo quiero pasar con ella", dijo una de las niñas: "pero ya no peleen, por favor".

Al ver que sus hijas no desean irse con su padre, Carolina manifestó: "si las niñas no se quieren ir ¿qué? ¿Te las vas a llevar a la fuerza? Las niñas no quieren ir".

Pati Chapoy comentó tras la difusión de estos videos de Pablo Montero y Carolina Van Wielink: "creo que es muy desagradable y ojalá lo tomen en cuenta todos los papás que estén separados, por favor no hagan eso delante de los niños, nada de eso por favor... ¿para qué los exponen?".

Cabe mencionar que Pablo Montero entabló tres demandas en contra de su ex esposa Carolina Van Wielink: