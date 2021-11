Pablo Montero por cantarle a Nicolás Maduro le cancelan varios proyectos de trabajo

Pablo Montero de 47 años de edad está en el ojo del huracán en estos momentos, esto después de cantarle al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro por su cumpleaños número 59 y aunque se dijo que fue la esposa del gobernante quien contrató al artista, aquí en México muchos no lo vieron con buenos ojos.

Y es que de acuerdo con Despierta América varios contratos que tenía el cantante mexicano en el país fueron cancelados, pues cuando Pablo Montero fue a cantarle al político no lo consultó con su equipo de trabajo, por lo que tuvo problemas por la precipitada presentación que aún sigue siendo comentada.

"Excelente!! Se lo busco por cantarle a un cri……….", "Aquí en Venezuela sabemos de charros, de mariachis, y de México, no tenía necesidad de promover nada, puras excusas sin validez", "El sabía el terreno que estaba pisando. No más que ya no ande llorando", "Sera que asi aprende que Con narco-dictadores y un volador de derechos humanos no se negocia", escriben las redes sociales a Pablo Montero por ir cantarle a Nicolás Maduro.

Recordemos que varios artistas venezolanos que trabajan fuera de ese país le han tirado con todo al dictador por su sistema de gobierno el cual para algunos es demasiado corrupto, por lo que también podrían darle la espalda a su colega.

Por su parte el artista no ha dicho nada al respecto solo su abogada Mariana Gutiérrez quien informó sobre los problemas que se le vinieron a su cliente por no hablar primero con su equipo de trabajo.

La Casa de Los Famosos

Su pasar en La Casa de Los Famosos, hizo que más de uno conociera un poco más al también actor mexicano quien dio mucho de que hablar debido a la solidaridad que tuvo con Alicia Machado con quien también se peleó en un par de ocasiones, así como el hacer que Gisella Aboumrad se enamorara de él causando mucha polémica, pues para muchos el histrión supuestamente jugó con los sentimientos de la actriz para llegar a la final quedando como el quinto finalista del reality show, donde tuvo que pasar varias pruebas.