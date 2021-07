Pablo Montero tras irrumpir en el hogar de su ex esposa: "lo que busco es tener una armonía" (VIDEO)

El cantante mexicano Pablo Montero tuvo una entrevista en el programa "Ventaneando" de TV Azteca, mismo show de televisión que publicó sus imágenes irrumpiendo en el departamento de su ex esposa Carolina Van Wielink en la Riviera Maya. En dicha entrevista el también actor de telenovelas se defendió de las acusaciones de su ex pareja sentimental.

Carolina Van Wielink comentó que vive con el temor de que Pablo Montero le quite a sus hijas Carolina y Daniela, a lo que él respondió:

Para nada, lo que busco es tener una armonía y llevarnos bien, ir por mis hijas y verlas el día que me toca, no sé lo que tiene, yo jamás hablé mal de ella ni lo haré, porque no es mi estilo.

El pasado jueves en el show de televisión antes mencionado, se dieron a conocer unos videos donde Pablo Montero irrumpe en el hogar de su ex esposa y entre reclamos, le pide devolverle el comedor que le había regalado antes de su divorcio, manifestando que dicho mueble era para que lo usaran sus hijas y no el actual novio de Carolina Van Wielink.

En otro video Pablo Montero quiere llevarse a sus hijas, ya que ese fin de semana le tocaba convivir con ellas, sin embargo, las niñas no querían irse pues era el cumpleaños de su mamá. Entre la discusión de Pablo y Carolina, una de sus hijas les pide dejar de pelear.

Ahora se publicó un nuevo video que muestra otra cara de la moneda; Pablo Montero llega al departamento de su ex esposa por sus hijas, pero Carolina Van Wielink no lo permite pese a las súplicas de Carolina y Daniela para ir a pasear con su papá.

En la entrevista con "Ventaneando" Pablo Montero dejó muy en claro no estar en contra de que la madre de sus hijas rehaga su vida, pero no le parece que su actual pareja sentimental, supuestamente le falte a respeto a sus hijas, acusándolo de tener comportamientos no adecuados.

"Ese es el lugar de las niñas (el comedor), ahí no se puede sentar a comer sin camisa, además me dijeron las niñas que se encierra (su mamá) con el tipo en el cuarto, se me hace una falta de respeto, eso no está bien, se la pasa ahí todos los días, tengo que alimentar una boca más".

Pablo Montero negó que en algún momento haya agredido física o verbalmente a Carolina Van Wielink; asimismo sobre la supuesta orden de restricción que su ex esposa pidió, comentó: "eso no procedió, porque yo puedo, ante el juez y las autoridades, llegar hasta las puertas de la casa a ver a mis hijas, jamás la violenté, nunca".