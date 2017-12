Pablo no queda callado y dice toda la verdad de MasterChef

El pasado domingo se llevó a cabo la semifinal del programa MasterChef México. Sin dudar alguna, uno de los episodios que más controversia ha generado.

¡Ahora sí lograron hacer algo digno de una semifinal, ¿les alcanzará para ser finalistas? #MasterChefMx pic.twitter.com/66TK5bP7Sw — MasterChef México (@MasterChefMx) 11 de diciembre de 2017

El programa grabado esta vez en Cancún inició con un reto en donde Pablo, criticado como “soberbio”, se equivocó al servir uno y no tres platos de su “Recado de puerco pelón” a los jueces Betty Vázquez, Benito Molina y Adrián Herrera.

Pero uno de los favoritos, Pastor, también erró, al presentar una preparación que no gustó nada a los jueces, quienes calificaron su “Conociendo Mérida” como un platillo que “dejaba mucho que desear” y que provocó incluso que el chef Benito estrellara el plato en la mesa.

Tras el fracaso de ambos cocineros (quienes perdieron la oportunidad de avanzar a la gran final de manera automática) se presentó un segundo reto ya con la inclusión de Cynthia y Honorina. Para la evaluación de los platillos fue invitada Eva Millán, finalista de MasterChef España.

Finalmente Pablo se arriesgó con un platillo llamado “Caldereta Tumbada”, mismo que mezclaba sabores de Veracruz y España. Aunque tuvo una buena impresión para los jueces, no alcanzó a calificar para la gran final.

Muchas personas han estado atacando en redes sociales al chef Benito por que no sintieron correcta la forma en la que le llamó la atención a Pablo, quien era su favorito para ganar, lo que ha generado un gran revuelo en redes.

Ante esto, Pablo (el último expulsado del reality show) decidió romper el silencio y hablar del tema.

A través de un video en Twitter, trató de calmar a todas las personas enfurecidas con el chef Benito:

En una entrevista exclusiva con BASTA!, Pablo (originario del puerto de Veracruz) habló sobre los abusos, los insultos y de las fuertes críticas que recibió por parte de los chefs del programa de Televisión Azteca.

“Yo dejé de estar de acuerdo con el programa cuando empezaron a afectar mi imagen, cuando me empezaron a poner como un hombre que no soy y la verdad me empecé a sentir muy atacado por los jueces”.

“Soy un hombre muy educado, muy tranquilo y no me meto en problemas con nadie, porque no me engancho. Ya después de tres meses que grabamos y veo cómo me trataron en el programa, no me enojo, pero cuando estuvimos en foro grabando sí me enojé con el trato que recibí del chef Benito y la chef Betty, creo que me gritaban y me regañaban porque pensaban que era su empleado”.

Pablo aseguró que la producción de MasterChef México le da más importancia a generar polémica, en vez de darle importante a la cocina mexicana, el supuesto objetivo del programa.