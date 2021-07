"No vendía nada...": Mario Bezares defiende la memoria de Paco Stanley

México. El asesinato del conductor de televisión Paco Stanley, ocurrido en julio de 1999 en Ciudad de México, desató una ola de especulaciones, entre ellas, que tenía nexos con el crimen organizado.

En entrevista con Yordi Rosado, Mario Bezares, quien fue uno de sus más grandes amigos y estuvo preso acusado de haber orquestado el asesinato de Paco, recuerda los hechos y defiende a la memoria de Stanley.

También en su momento se dijo que Mario fue quien "entregó" a Paco Stanley con el crimen organizado, y aunque anteriormente ya había hablaro al respecto, de nuevo lo hace con Yordi.

Yo creo que todo eso fue una invención y una historia para tratar de vincularnos con las personas del narco, y no es cierto. Paco era una persona totalmente transparente, no vendía nada, no era un dealer ni nada”, dece Mario a Yordi.