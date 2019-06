Paco Stanley y las últimas palabras que dijo antes de ser asesinado

Hoy se cumplen 20 años de la muerte de Francisco Jorge Stanley Albaitero, mejor conocido en el mundo del espectáculo como Paco Stanley, quien fue asesinado al salir del programa de televisión Una tras otra transmitido por Tv Azteca.

Uno de los momentos que marcó al público del presentador fueron sus ultimas declaraciones a pocos minutos de finalizar el programa y siguen siendo recordadas hasta el día de hoy, pues fue la ultima vez que se le vio en la pantalla chica.

¡Quiero decirle una mala noticia, ¡ya nos vamos!, dijo Stanley en el último programa.

Fueron más de 20 tiros los que recibió Paco quien quedó abatido en su coche por lo que la noticia de su muerte se esparció como pólvora por todas las televisoras de México por lo que comenzó una cacería de brujas por saber quien fue el autor intelectual por el terrible homicidio.

Durante varios años fueron señalados como supuestos responsables Mario Bezares, Paola Durante y Jorge Gil quienes fueron parte del programa que dejó huella gracias al famoso.

Hoy en día la muerte de Paco Stanley se sigue recordando de manera triste y misteriosa pues no se sabe con exactitud que pasó realmente aquella mañana donde el conductor dejó de existir.

Paul Stanley se entera de la muerte de su padre

"Me acuerdo que en el trayecto me dicen estaba tu papá con Jorge Gil con el chofer y alguien está herido no sabemos que pasó perdón Jorge Gil si decía 'no pues que no sea mi papá que sea Jorge que no le hayan hecho a mi papá nada no corro a la dirección y pido el teléfono y marcó a la oficina de mi papá y era un caos se escuchaba un des$%% en la oficina y estresado por que también estaba la televisión y oía a Lalo en el helicóptero pero no daban información de nada".

Y me contesta Norma y le digo 'Norma soy Paul, como está mi papá', me dice 'ay Paulito te quiero mucho solo por favor dime que vas hacer fuerte 'sí', tu papá está muerto mataron a tu papá cuando llega mi mamá a la escuela se quiebra y me abraza y o sea no había nada que hacer...", dijo Paul Stanley a principios de enero en el programa Hoy.

Cabe mencionar que Paco Stanley sigue siendo recordado en varios programas de televisión y redes sociales donde se comparten sus mejores momentos en la pantalla chica.