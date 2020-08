Paco de María agasaja a su público en su primer show live streaming

Después de conquistar los teatros más importantes en la República Mexicana, como el Teatro Metropólitan, y de presentarse en la mayor parte de los festivales culturales en nuestro país, recientemente Paco de María llevó a cabo un show live streaming en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, como parte de la iniciativa REMM. Cabe mencionar que este fue el primer concierto virtual que llevó a cabo el cantante mexicano.

Paco de María ofreció un gran show en toda la extensión de la palabra, acompañado del sonido imponente de su Big Band, donde interpretó temas que lo han llevado al éxito como "Just a Gigolo", "Frenesí", "Lo mejor de tu vida", "Enamórate, "Desahogo", entre otros, mostrando un show de elegancia y glamour combinando con una gran producción de luces y de efectos visuales por casi dos horas, donde demostró su versatilidad y calidad vocal.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El cantante Paco de María, originario de Obregón, Sonora, aprovechó la noche para estrenar canciones de la que será su nueva producción discográfica, con versiones que nunca antes se habían escuchado con los sonidos peculiares de su big band: las trompetas, saxofones, trombones mezclados con el estilo auténtico e inigualable en la voz del intérprete, éxitos que marcaron el género del rock en las décadas de los 70, 80 y 90, como "Creep" de Radiohead, "Dream On" de Aerosmith y "Personal Jesus" de Depeche Mode.

En los inicios de la carrera de Paco de María, hace 12 años, contó con la fortuna de que el cantautor Juan Gabriel, escuchara parte del material de su disco debut. Foto: cortesía

El sonorense se mostró muy agradecido con todas las personas que hicieron posible este evento, así como con todos los espectadores que compraron sus boletos para ver este show live stream.

El show virtual de Paco de María terminó con las canciones "My way" y "Wake me up before you go go". Al finalizar logró tener comunicación con algunos de los fans que vieron el concierto a través de un meet & greet, donde pudo tener la retroalimentación en la que se dio cuenta que logró conquistar a sus fans.

En una entrevista con El Debate en julio pasado, Paco de María comentó que estos meses que ha estado alejado de los escenarios le han permitido enfocarse a su persona, cambiar hábitos, plantearse y reestructurar hacia dónde quiere dirigir su vida personal y profesional.

"En este momento me siento muy bien y en paz. Sé que esto está pasando por algo y es un aprendizaje que tenemos que tener en esta época. Poco a poco se irá adaptando y restableciendo la cuestión profesional. Ahorita ya es un primer paso con esta nueva iniciativa que tengo de hacer un concierto en línea y regresar con una energía más positiva, más fuerte y adaptándonos a todo lo que venga".

También te puede interesar:

BTS provoca una explosión musical, su nueva canción "Dynamite" llega para alegrar al ARMY

Cancelan tercera edición de Corona Capital Guadalajara; se pospondrá hasta el 2021

Fehr Rivas le apuesta al estilo romántico con su nueva propuesta musical