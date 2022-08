Paco de Miguel trató de humillar a Lolita Cortés en La Academia; ella, como toda una vida, lo ignoró

Durante el concierto de ayer sábado de La Academia, como parte de la gran final, el creador de contenidos Paco de Miguel estuvo como invitado, caracterizado con su personaje de "Miss Lety", para hacer entrega de unos premios patrocinados por TikTok, a los participantes de la decimotercera generación de este reality show de TV Azteca. Durante su participación, trató de humillar a Lolita Cortés, sin embargo, le salió el tiro por la culata, como coloquialmente se dice.

¿Qué fue lo que pasó? Lolita Cortés le hizo honor a su apodo, "la juez de hierro", pues durante los minutos que estuvo Paco de Miguel ante las cámaras, mostró lo aburrida que estuvo y que sus bromas no le provocaban la menor gracia.

Antes de hacer entrega el premio al "Drama total", Paco de Miguel hizo referencia a las varias discusiones que tuvieron Alexander Acha, director de La Academia, y Lolita Cortés, parte del panel de críticos, junto a Ana Bárbara, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos.

Pero dramas, bueno, (los de la) señora, maestra Lola, con el director Alexander, bueno, tampoco pueden competir porque es, repito, para los alumnos.

Al considerar aburridos los comentarios de Paco de Miguel, en su personaje de "Miss Lety", la reconocida cantante y actriz de teatro musical Lolita Cortés, optó por simplemente ignorarlo. En vez de prestarle atención, se tomó una selfie.

"Te está mirando muy fijo Lolita, creo que no le gustó ese comentario", dijo el conductor de televisión William Valdés. "No, ni siquiera lo estoy mirando", respondió "la juez de hierro". Usuarios de redes sociales han manifestado que Lolita Cortés, ignoró a Paco de Miguel de manera épica.

Posteriormente, Paco de Miguel trató una vez más de humillar a Lolita Cortés, al recrear aquella ocasión en la cuarta generación de La Academia, cuando pidió a los televidentes, ya no votar por Jolette. "¿Puedo pedir una cámara? ¿Dónde está? ¿Acá, de frente? Quiero pedirle a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella, por ella no pueden votar", mencionó el joven, en referencia a que la conductora de televisión, Vanessa Claudio, no podía ganar uno de los premios otorgados por TikTok.

Aunque trató de burlarse de Lolita, Paco de Miguel recibió muchas críticas en redes sociales; varias personas señalaron que su participación fue bastante aburrida.

Por su parte, William Valdés defendió a Paco y arremetió en contra de Lolita Cortés. "Una cosa es que no te gusten los chistes, una cosa es que estén pasados de lanza, pero ser la anfitriona de un evento e ignorar lo que tus compañeros hacen en el escenario, es una grosería, tengas la carrera que tengas. Con razón todo lo que dicen".

Te recomendamos leer:

Sin embargo, William Valdés también recibió muchas críticas. "Lolita no está para soportar las estupideces de dos sujetos como Paco de Miguel y tú, volviste a demostrar que tu presencia en la televisión es pura inclusión forzada", le escribió un usuario de Twitter.