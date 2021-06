¿Padece alguna enfermedad? Sandra Echeverría impresiona con su delgadez y explica por qué luce así

México. Sandra Echeverría, actriz y cantante originaria de Ciudad de México, protagonista de telenovelas como La fuerza del destino, ha llamado la atención últimamente en redes sociales debido a que luce bastante delgada.

¿Tendrá alguna enfermedad? ¿Tendrá cáncer? Esas interrogantes se hacen seguidores de Sandra Echeverría, de 36 años de edad, y es que también varios medios de comunicación han señalado su preocupación por verla tan esbelta.

Pero es la misma Sandra quien aclara dudas al respecto y en una entrevista que le hace Isabel Lascuráin para su canal de YouTube, se sincera y niega que tenga alguna enfermedad y menos que padezca cáncer.

¡Es falso que tengo cáncer! Mi abuelita me escribía diciéndome ‘¿por qué pusieron esto?’, yo le dije: ‘sí no te enteras por mí, no hagas caso lo que dice la gente’”, menciona la guapa Sandra.

Sandra, protagonista de otras historias televisivas como El Clon y La Usurpadora, confiesa que en los últimos meses ha estado subiendo y bajando de peso repentinamente, por eso tuvo que ir a ver al médico.

Me dijeron que tenía SIBO, que era una bacteria en el intestino, por comer un salmón no estaba completamente cocido. Fue en el catering de una película, yo al siguiente día me desperté y sentía que todo se me movía”.

Y de repente estuvo bien, pero luego volvió a sentirse mal y en noviembre pasado tuvo una recaída, dice Echeverría, quien es esposa del cantante Leonardo De Lozanne, ambos padres de un niño.

He estado mal, mal y mal, pero ahí voy. Nada más son recaídas de la panza que me inflamo mucho, es incómodo, no me voy a morir, estoy bien gracias a Dios”.

Sandra promociona actualmente el tema Desaparecer, el cual dio a conocer en mayo pasado acompañado por un video que filmó en Atlangatepec, Tlaxcala, y dirigió Fausto Terán.

Desaparecer es un tema compuesto por Jaime Flores y Luis Carlos Monroy, y con ella se mete de lleno al regional mexicano, donde continuará grabando dando sorpresas para su público.

