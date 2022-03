Padre de Alejandra Guzmán teme que se pelee con Paulina Rubio en la gira Perrísimas

Enrique Guzmán de 79 años de edad, deja más que en claro que la gira de su hija, Alejandra Guzmán de 54, lo tiene un poco preocupado, pues teme que vaya a salir de pleito con Paulina Rubio de 50 en la gira Perrísimas, donde ambas se unen por primera vez por petición a los fans.

Y es que el cantante de música rock, afirma que Alejandra Guzmán es una mujer de carácter fuerte, al igual que Paulina Rubio, por lo que dicha gira podría salir mal, ya que lo que él ve más haya de un éxito, son encontronazos entre las dos mujeres de ideales diferentes, pues ya han tenido problemas en el pasado.

"Es un verdadero evento, tengo mucho miedo por el carácter de mi hija y el de esta mujer van a saltar chispas. Yo no creo que duren mucho a mi hija, la conozco a la otra, no tanto, cojean de la misma pata", dice Enrique Guzmán sobre las dos cantantes reunidas en un mismo concierto.

Para quienes no lo saben los fans de estas cantantes mexicanas pedían a gritos una colaboración entre ambas por diversas razonez, la primera por la enemistad entre ambas, ya que hace años se peleaban por el amor de Erik Rubín, ahora esposo de Andrea Legarreta, por lo cual famosas lanzaron temas muy importantes en su carrera las cual les dio demasiada fama, como Hey Güera y Mío.

"Estará estupendo el concierto de perrísimas, ojalá lo hagan en México. Amo a estas 2 mujeres", "Sería épico un concierto juntas . Como amigas y rivales . Sería un éxito rotundo", "Ambas cantantes me encantan. No me interesa pelear y ser partícipe de lo que las demás personas critiquen en negativo en lugar de apoyar a su artista", escriben las redes.

Hay que mencionar que Paulina Rubio tiene rato que no realiza una gira, mientras que Alejandra Guzmán hasta la fecha no ha dejado de trabajar, pues es una mujer muy entregada al público, pero tampoco ha sacado música nueva, por lo que sus fans también esperan que lo haga, ya que les fascina sus interpretaciones.

