Padre de Jenni Rivera a punto de sufrir un infarto

Gran susto se llevó la familia de Jenni Rivera después de darse a conocer que el patriarca de la famosa dinastía don Pedro Rivera estuvo a punto de sufrir un infarto, ya que según, la cuenta Chamonic comenzó a sufrir un fuerte dolor en el pecho y en su brazo.

Hasta el momento ningún miembro de la familia a hecho declaraciones al respecto, pues en momentos delicados siempre se mantienen distantes para dar una buena entrevista a la prensa y es que como algunos saben el señor es muy querido ante los medios.

"Cuídese don pedrito dios lo proteja su hija Jenni esta orando por usted", "Ya no se crea lo de su nuevo video... Por andar bailando", fueron algunos de los comentarios que recibió el señor quien al parecer ya se encuentra estable.

Cabe mencionar que no todo ha sido miel sobre hojuelas para la familia pues en más de una ocasión han estado dentro del ojo del huracán, debido a diversos sucesos en de su vida personal el más reciente fue el golpe que presentó Chiquis Rivera en uno de sus ojos, por lo que muchos acusaron a su esposo Lorenzo Méndez de haberla golpeado.

"Lorenzo no me pegó, ¿ok? Nada que ver, es algo que me quise hacer y como dicen por ahí, la belleza cuesta", dijo Chiquis en su cuenta de Instagram.