Padre de joven que apuñaló a chica critica "Slender Man"

La película "Slender Man", que aborda el asesinato de una joven en manos de su amiga, se estrenará el próximo 11 de mayo. Se trata de uno de los creepypasta más famosos; mientras los fans están ansiosos por el estreno, también hay una persona que se opone al filme.



De acuerdo a información en distintos portales de noticias, la cinta de terror sobre el conocido mito alemán, dirigida por Sylvain White, fue criticada en Associated Press por Bill Weier, padre de la chica que agredió a una compañera de clase para desafiar a Slender Man; y afirmó que populariza una tragedia.



"Es absurdo que quieran hacer una película como esta. Populariza una tragedia, eso es lo que está haciendo. No estoy sorprendido, pero en mi opinión es extremadamente de mal gusto. Lo que estamos haciendo es extender el dolor por el que estas tres familias están pasado", señaló Bill.

El caso al que se refiere Weier ocurrió en 2014. En ese entonces, cuando viralizó en internet el ‘meme' de Slender Man, Anissa Weier y Morgan Greyser, ambas de 12 años residentes de Waukesha (Wiscosin), atrajeron a una compañera de clase, Payton Leutner, a una zona arbolada donde le asestaron 19 puñaladas.



La víctima sobrevivió al ataque y sus agresoras fueron detenidas. Cuando la policía interrogó a Weier y Greyser declararon que debían asesinar a Payton para sorprender a Slender Man y así proteger a sus familias, según Sensacine.





Weier cumple una condena de 25 años en una institución mental y Greyer aún espera sentencia, sin embargo, el fiscal pide 40 años en una institución mental porque ella fue quien apuñaló a Leutner mientras Weier observaba su acto. El caso fue contado en el documental Beware the Slenderman de HBO.

Sobre el caso del asesinato:

Madison, Wisconsin.- Una de las dos niñas de Wisconsin que intentó matar a un compañero de clase para ganarse el favor de un personaje de terror ficticio llamado Slender Man ha sido sentenciado a 25 años en un hospital psiquiátrico, el máximo castigo posible.

Anissa Weier, de 16 años, se declaró culpable en agosto de ser parte en un intento de intento de homicidio intencional en segundo grado, pero afirmó que no era responsable de sus acciones porque estaba mentalmente enferma. En septiembre, un jurado estuvo de acuerdo.

Foto: AP

El juez de circuito del condado de Waukesha, Michael Bohren, sentenció el jueves a Weier a 25 años en una institución psiquiátrica, con efecto retroactivo a la fecha del delito. Eso significa que estaría institucionalizada hasta los 37 años.

Weier y Morgan Geyser atrajeron a Payton Leutner a un parque arbolado en Waukesha, un suburbio de Milwaukee, en 2014. Geyser apuñaló a Leutner 19 veces mientras Weier la instaba, según los investigadores. Leutner sobrevivió después de que ella se arrastró fuera del bosque a un camino donde un ciclista pasajero la encontró.

Foto: AP

Tanto Weier como Geyser les dijeron a los detectives que sentían que tenían que matar a Leutner para convertirse en "representantes" de Slender Man, o sirvientes, y proteger a sus familias de él. Las tres chicas tenían 12 años en ese momento.

Weier se disculpó en breves comentarios antes de su sentencia.

"Me hago responsable de esto y de que haré lo que sea necesario para asegurarme de no tener ningún tipo de ilusión o lo que sea", le dijo Weier al juez, mientras se sentaba al lado de su abogado.

"Quiero que todos los involucrados sepan que lamento profundamente todo lo que pasó ese día. Sé que nada de lo que diga lo va a corregir, y nada de lo que diga va a arreglar lo que rompí ".

Foto: AP

El portavoz de la familia Leutner, Steve Lyons, dijo que estaban complacidos con la sentencia.

"Creen que se hizo justicia", dijo Lyons. "La sentencia de hoy permite un cierre adicional para Payton y su familia y también mantiene a salvo a Payton, su familia y la comunidad".

La madre de Leutner, Stacie Leutner, envió al juez una carta esta semana en la que escribió que el trauma del ataque "ha definido nuestras vidas" y que su hija todavía teme por su vida. Durante meses, Payton durmió con unas tijeras debajo de la almohada para protegerse, y todavía mantiene las ventanas de su habitación cerradas y cerradas.

"Luchará contra los acontecimientos de ese día y las cicatrices físicas y emocionales que dejó por el resto de su vida", escribió su madre.

Foto: AP

En su carta, Leutner no le pidió al juez que condenara a Weier por un período específico de tiempo en el hospital psiquiátrico, pero ella dijo que su hija no se sentiría segura si cualquiera de sus atacantes es devuelto a la comunidad sin supervisión.

"Payton tiene toda una vida de curación por delante y merece que se le permita sanar en un entorno donde se sienta segura", escribió su madre.

Nadie de la familia de la víctima se dirigió al tribunal durante la audiencia de sentencia, difiriendo en cambio a la carta de su madre. El fiscal Kevin Osborne abogó por el máximo de 25 años de reclusión, que el juez otorgó debido a las constantes preocupaciones sobre la estabilidad mental de Weier.

"Considerando la naturaleza y gravedad de esta ofensa, ser supervisado hasta la edad de 37 años no es tan largo ... en términos del hecho de que Payton está mirando toda una vida de cicatrices, cicatrices físicas y cicatrices psicológicas", dijo Osborne.

Foto: AP

La abogada de Weier, Maura McMahon, argumentó que no debería ser hospitalizada más allá de su cumpleaños 25. Ella jugó un video en la corte con el padre de Weier, su hermana y sus abuelos hablando en su nombre.

"Ha crecido mental y físicamente", dijo su padre, William Weier. "Ella sabe que lo que hizo estuvo mal".

Pidió perdón a la familia Leutner.

En un acuerdo con los fiscales, Geyser, quien hizo el apuñalamiento, se declaró culpable de intento de homicidio intencional en primer grado con el acuerdo de que ella no es penalmente responsable y no debería ir a prisión.

Ella será sentenciada en febrero y los fiscales han pedido que se le otorgue al menos 40 años en un hospital psiquiátrico.

Foto: Flickr

Slender Man comenzó con una publicación en línea en 2009, como un misterioso espectro cuya imagen la gente edita en escenas cotidianas de niños jugando. Él es típicamente representado como una figura de araña en un traje negro con una cara blanca sin rasgos distintivos. Sus devotos lo consideraban alternativamente una fuerza siniestra y un ángel vengador.

TE PUEDE INTERESAR:

Participante de "Enamorándonos", mira lo que hace para demostrar que no está gorda...

Mishelle, participante de "Enamorándonos", es quien ocupa ahora el candelero a través de redes sociales. Se cansó del bullying porque la llamaron "gorda" , y se le ocurrió una manera de callarle la boca a todas aquellas personas que le levantaron el "falso".

Una publicación compartida de Shell rood (@mishersy) el Ene 1, 2018 at 11:19 PST

¡Mishelle no es una mujer "gorda"! Algunos cibernautas la llamaron así, y ella decidió no quedarse con los brazos cruzados y resonde con un video que dejó a muchos con la boca abierta.

¡ZAZ! ¡Los amorosos tienen que sentenciar a sus compañeros! Checa quiénes tuvieron más votos.#EnamorándonosLaPurga ❤ pic.twitter.com/WD9EkWtNHO — EnamorandonosTV (@EnamorandonosTV) 3 de enero de 2018

Mishelle compartió una grabación donde se desnudó frente a la cámara para mostrar que es todo lo contrario a lo que muchos piensan.

¡A la bebeshita últimamente le gustan los bebeshitos y le dijo que sí a Sebastián! ¿Se quedarán juntos?#EnamorándonosLaPurga ❤ pic.twitter.com/kT8nNFxLft — EnamorandonosTV (@EnamorandonosTV) 3 de enero de 2018

La joven apareció con un minishort y una chamarra, pero conforme iba explicando que no es gorda como algunos piensan, incluida Serrath, terminó enseñando de más y el video fue censurado, aunque poco después recuperaron la grabación y se viralizó en las redes.

PUEDE INTERESARTE:

No creerás qué integrante de "Enamorándonos" hará serie...

El sueño del cazafantasmas más famoso de México Carlos Trejo se hizo realidad ya que prepara un proyecto el cual será lanzado a través de la plataforma de Netflix.

El rodaje comenzará el año que viene y será titulado como "Cañitas" historia verídica que lanzó a la fama experto en lo paranormal, por si fuera poco, lo que más llamo la atención es que una ex concursante del programa "Enamorándonos" será la protagonista.

Mishelle Meyer/Enamorándonos

Muchos podrán pensar que la próxima actriz podría ser Damaris o la "Bebeshita", pero será Mishelle Meyer la elegida para realizar dicha serie, además fue una de las participantes más queridas y lindas de la emisión.

La serie será grabada en la famosa "Casa cañitas" ubicada en la colonia Popotla, en Ciudad de México".

Cabe mencionar que contara con seis temporadas la cual cada una constara de 20 capítulos.

LA HISTORIA DE "CAÑITAS" .

La noche de mayo de 1982, el padre Tomás recibió una llamada inesperada y es que un joven le imploraba que se dirigiera a su casa ubicada en la calle Cañitas 51 en el barrio Popotla, según Carlos Trejo, algo fuera de este mundo se apodero de la casa, según el joven todo comenzó cuando el chico jugo a la Ouija, a partir de ese momento empezó la pesadilla para el angustiado joven.

PLEITO DE CARLOS TREJO Y ALFREDO ADAME.

Luego de las declaraciones de Alfredo Adame en contra de Carlos Trejo, quien nombró "Alfredo" y "Adame" a dos de sus perros, lo que indignó al actor, quien calificó al llamado "Cazafantasmas" de "corriente", éste no se quedó callado y ya emitió su opinión sobre el actor. "¿Qué te puedo decir de un analfabeta que no tiene la menor idea de lo que es una raza canina?".

En entrevista telefónica para el espacio de Shanik en Fórmula, Trejo se refirió a Adame como un hombre sin amor a su familia. "¿Qué se puede esperar de una persona que no tiene respeto ni a su propia familia? Es un tipo que agrede o que ofende a su propia esposa y a sus propios hijos y que se anda peleando con todo mundo, yo creo que es un enfermito que no tiene la capacidad de saber qué tipo de raza es un perro".



En relación con las acusaciones de Adame, al señalarlo como narcomenudista y que no es nadie desde que el actor lo sacó del programa que conducía, "Viva la mañana", afirmó: "A mí no me ha sacado nadie, yo sigo trabajando, sigo produciendo, sigo haciendo cosas, ahora estoy produciendo tres programas de radio, estoy viendo lo de la serie de ‘Cañitas', estoy produciendo a un grupo de rock; además, soy totalmente enemigo de drogas, de gente de cuello blanco."

¿Y por qué llama a sus perros con el nombre y apellido de Alfredo Adame? Trejo explicó: "Porque es un forma de demostrarle cariñitos a mis perros, se les puso un nombre y ya. Es una forma de demostrar que por ahí sigue un perro ladrando."

Con información La Verdad.

QUIZÁ TE INTERESE:

Sylvester Stallone da la cara por demanda de abuso sexual.

El veterano actor y productor cinematográfico Sylvester Stallone, fue acusado el pasado mes de noviembre de abuso sexual por una mujer que asegura que cuando ella tenía 16 años de edad, el actor la intimidó para tener relaciones sexuales en una habitación de hotel en 1986.

Foto: AP

La supuesta víctima aseguró que Sylvester Stallone la "intimidó" para tener sexo con él y con su guardaespaldas Michael De Luca en el antiguo hotel Hilton, donde el actor se alojaba mientras rodaba la producción Yo, el halcón.

Tras conocerse la denuncia, la estrella de Hollywood tomó cartas en el asunto y pidió a las autoridades que abran una investigación sobre la mujer por falso testimonio.

"Eso nunca sucedió. Es mentira", aseguró el actor en declaraciones a Radar Online.

"Una cosa es atacarme a mí y otra ir contra inocentes", aseguró Stallone en referencia a su esposa Flavin y a sus tres hijas,.

"Tendrán que cargar con el peso de una mentira el resto de sus vidas. Es cruel. No tienes por qué inventarte cosas".

De acuerdo con el informe policial, Sylvester Stallone, de entonces unos 40 años de edad, y su guardaespaldas, de 27, la obligaron a practicarles sexo oral y luego la violaron.

Las autoridades confirman que la supuesta víctima no presentó cargos en aquel entonces, pues se sentía “asustada, humillada y avergonzada”.

QUIZÁ TAMBIÉN TE INTERESE:

Exacadémico y la terrible "verdad" que hace de una televisora.

Álvaro Bautista, quien fuera integrante del reality show La Academia, estaría destapando un escándalo a nivel nacional respecto a la empresa Tv Azteca.

A través de sus rede sociales cuenta que existe corrupción en la forma de designar papeles para producciones de Tv Azteca.



Álvaro, quien participó en La Academia en su edición de 2010, reveló que entre los directores de casting de la televisora del Ajusco, existe un "negocio redondo", ya que le piden casi la mitad del sueldo a los actores para poderles otorgar papeles en producciones de la cadena televisiva.



"En las televisoras deberían cambiar a las personas encargadas de casting que te cobran cierto porcentaje por darte un Papel en algún proyecto. Señores. hay talento, solo falta apoyarlo, no chingarlo", expresa en su Twitter. En las televisoras deberían cambiar a las personas encargadas de casting que te cobran cierto porcentaje por darte un Papel en algún proyecto.

Señores hay talento solo Falta apoyarlo, no chingarlo.#palabradeDios — Álvaro Bautista (@_AlvaroBautista) 14 de noviembre de 2017

Respecto a lo señalado, Bautista dio algunas declaraciones al periódico Basta, y reveló que tuvo una mala experiencia en la televisora.

"Descubrí que algunas personas de casting de Azteca hacen negocio redondo… Me pasó que un día le escribí al señor Salinas que no tenía trabajo y me contactó con Fides Velazco; de ahí me mandaron al equipo de casting y pues descubrí que no me daban llamados porque no era de su gente." Álvaro Bautista. Foto: Twitter

Tal situación hizo a Bautista ponerse muy triste y sentirse desilucionado.

" Resulta que ellos te cobran por darte papeles. De esa manera operan; digamos que hacen negocio redondo y tuve amigos que me dijeron que les cobraron hasta el 50% por darles un papel".





De la misma manera, señaló que este tipo de abusos no lleven a verdaderos artistas a la fama y se dice partidario de las comisiones, pero no un cobro excesivo a los artistas que van comenzando con su carrera.

Bautista lamenta que estos abusos frenen la carrera de actores nuevos en la empresa del Ajusco.

“Entiendo que hay tiempos difíciles y que existan comisiones, pero que tú les pagues para salir en proyectos, no es correcto; o sea, que no chinguen, porque esa mafia abusa de los que no tenemos mánager y que hasta cierto punto somos nuevos en la actuación”. Que rolotototota del Sr @DiegoVerdaguer #Quiendelosdossera #master pic.twitter.com/ixIiQxNavx — Álvaro Bautista (@_AlvaroBautista) 15 de noviembre de 2017

Más vale siempre ir por el camino más largo resguardando tu integridad y reputación, en la vida y más en esta carrera te toparas con buitres que sin importarles absolutamente nada trataran de devorarte siempre para su beneficio.

a veces el talento no es suficiente pero Llegarás. — Álvaro Bautista (@_AlvaroBautista) 15 de noviembre de 2017