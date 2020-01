Padres de Cameron Boyce narran cómo vivieron la muerte de su hijo

"Recibí una llamada de su roommate, me dijo que Cameron había muerto", comentó Victor Boyce en el programa The Doctors. "Fue como si de repente estuviera sobre una nube, todo se volvió blanco, perdí la cabeza", agregó el padre del fallecido actor.

Cameron Boyce murió en su hogar en Los Ángeles, California la madrugada del pasado 7 de julio de 2019 a los 20 años de edad. A medio año de su lamentable deceso provocado por una crisis de epilepsia, los padres del joven actor de Disney hablaron sobre cómo vivieron su muerte. Vicor Boyce contó además los últimos momentos que pasaron en familia.

"El 5 de julio, Cameron, su hermana Maya, Libby y yo salimos a cenar, nos sentamos fuera mientras bromeábamos y reíamos como siempre solíamos hacerlo, fue una noche realmente divertida, la cena terminó y nos despedimos, ya sabes, 'te amo, hijo' y 'te amo, papá'".

La madrugada del 7 de julio Cameron Boyce falleció, pero no fue hasta la mañana siguiente cuando su padre se enteró que su amado hijo había muerto. Luego de recibir la llamada por parte del roommate, gritaron y lloraron. "Tomé la carretera y me equivoqué de camino, sigo sin poder creerlo, no hay manera de que sea verdad".

Todo fue una completa pesadilla, ¿cómo se supone que sobrevives sin tu hijo?

Asimismo Victor Boyce dijo sobre su hijo: "amaba la música, nos dimos cuenta que podía bailar cuando tenía cuatro años y no solo podía bailar, sino que emanaba una enorme felicidad".