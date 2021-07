¿Pagó a los agredidos? Remmy Valenzuela es captado ofreciendo un concierto

México. El cantante Remmy Valenzuela habría sido captado ofreciendo un concierto este fin de semana, según lo publica la cuenta de Instagram @infiernitascln1, aunque no se detalla el nombre del lugar donde se llevaría a cabo.

Remmy Valenzuela se ha mantenido ausente de las redes sociales desde hace unos meses, puesto que fue señalado de haber golpeado brutalmente a su primo y a la novia de este, en su propia casa, y por tal motivo ellos lo denunciaron.

El video que comparte @infiernitascln1 muestra a Remmy cantando, se ven sus músicos y también varias personas frente a ellos, quienes disfrutan la presentación del cantante de temas como Mi princesa y Mentí.

Y los comentarios no se hacen esperar respecto al mismo video. Hay quienes opinan que Remmy llegó a un acuerdo económico con los supuestos afectados (su primo y la novia de este), a quienes tachan de oportunistas.

Otros señalan que su primo solo quería dinero o sacar algún beneficio de toda esta situación, y como ya lo obtuvo, pues todo volvió a la normalidad en la vida y carrera de Remmy.

En junio pasado, Remmy Valenzuela, originario de Guasave, Sinaloa, México, fue denunciado por su primo y la novia de este, puesto que supuestamente los golpeó salvajemente.

En varias entrevistas, la novia del primo de Remmy declaró que quería justicia, ya que el cantante la había golpeado “hasta cansarse” y que incluso la había amenazado de muerte.

En el programa de televisión El gordo y la flaca, la chica que denunció a Remmy pudo haber retirado los cargos debido a que no quiere problemas, dijo Lily Estefan.

Foto: captura de Instagram

Y en declaraciones al programa Hoy, la joven relató que Remmy le pegó sin consideración, la estrelló contra la barandilla de la escalera y la pared, la amarró con un cable en el cuello y quería ahorcarla.

Me da patadas en la espalda, nunca hizo caso hasta que se cansó de golpearme, me amenazó con desnudarme y lanzarme a la calle, me amenazó con matarme."