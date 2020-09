Paloma Fernández habla del supuesto romance de su mamá Angelines Fernández y Ramón Valdés

Los actores de "El Chavo del 8", como Ramón Valdés o Angelines Fernández, no solo tuvieron gran fama por los personas que intepretaron en esta serie creada por Roberto Gómez Bolaños, sino principalmente por las personas que eran en la vida real. Como olvidar a Don Ramón y a Doña Cleotilde ("La bruja del 71"), esta querida pareja de la buena vencindad de El Chavo, que no valdría medio centavo, pero era linda en verdad.

Mucho se ha dicho que "La bruja del 71" no solo estaba enamorada de Don Ramón en el set de "El Chavo del 8", supuestamente ese amor también también lo sentia la actriz fuera de cámaras. Paloma Fernández, hija de la fallecida Angelines Fernández, aclaró que entre su mamá y Ramón Valdés solo hubo una muy bonita amistad. "Sé que se tuvieron mucho cariño, un cariño y mucho respeto", expresó la hija de "La bruja del 71" a Esteban Valdés (hijo de Don Ramón).

En una charla para el programa "Con permisito dijo Monchito", que se transmite por YouTube", Paloma Fernández le dijo a Esteban Valdés sobre a supuesta relación amorosa que tuvieron Angelines Fernández y Ramón Valdés, en la vida real: "yo no sé si a ti te pase, pero a mí me enferma, me provoca mucho enojo, porque ha habido periodistas que inventan que ellos dos tenían una relación".

Cabe recordar que anteriormente Miguel Valdés, nieto de Don Ramón, contó en sus redes sociales: "Angelines Fernández fue la única miembro del elenco de 'El Chavo del 8' que fue al velorio de mi abuelo y se la pasó muchísimo tiempo a su lado, le decía 'mi rorro, mi rorro', tenían una amistad impresionante y hermosa, a ella le dolió muchísimo (su muerte)".

La hija de Angelines Fernández, "La bruja del 71", expresó que si su mamá pasó tanto tiempo junto al féretro de Ramón Valdés llorando, era por el gran cariño y amistad que hubo entre ellos a lo largo de muchos años. "Yo no dudo que mi mamá de verdad haya llorado a Ramón por el cariño que se tenían, pero de ahí a otra cosa, osea dices: 'que hacen y que dicen por vender'", mencionó con respecto a los rumores de un amorío entre ellos.

Todas las expresiones que siempre tuvo mi mamá de Ramón fueron de verdad, con mucho cariño entre ellos; yo creo que para ellos y hasta para cualquier actor cercano sino me equivoco, cuando ven que fallece un compañero, lo sienten, yo me imagino que mi mamá sintio siempre la muerte de Ramón.

Ramón Valdés murió el 9 de agosto de 1988 a los 64 años de edad, a consecuencia del cáncer de estómago que padecía, provocado por su adicción al tabaco. Cabe mencionar que además de su amistad, los actores compartían el gusto por el cigarro, lo que le ocasionó a Angelines Fernández también un cáncer, pero en su caso en los pulmones. La actriz falleció el 25 de marzo de 1994 a la edad de 71 años.

Según dicen la última voluntad de "La bruja del 71" fue ser sepultada junto a su amado "roro", Ramón Valdés, voluntad que le fue cumplida. La tumba de Angelines Fernández se encuentra en los Mausoleos del Ángel, en la Ciudad de México, a escasa distancia de la tumba de Ramón Valdés.

