Paloma Fiuza presume cuerpazo en redes con poca ropa

Paloma Fiuza no deja de deleitar a sus seguidores al mostrar toda su sensualidad en Instagram. La escultural modelo posó en un diminuto bikini en la selva desatando así los comentarios ganó miles de comentarios que resaltan lo bella que se le ve.

#TBT Chica Terra... Una publicación compartida por PALOMA FIUZA (@fiuzapaloma) el Ago 25, 2016 at 2:34 PDT

“Linda”, “Maravillosa”, “Bonita foto”, “Radiante y bella”, “Qué hermosa”, “Una sirena”, “Ando enamorado”, “Disfruta”, escribieron en sus redes algunos de sus seguidores, quienes suelen enviar saludos a Paloma Fiuza a través de la red social.

Foto: Tomada de Facebook

Hace unas semanas, Paloma Fiuza mostró su incomodidad en Esto es Guerra con el productor, Peter Fajardo, ya que aseguró que no le daba el nivel de competencia de antes, luego de un enfrentamiento que tuvo con Michelle Soifer.

“Mi problema no es con Michelle, es con el productor del programa (...) antes sí reclamaba porque a veces no jugaba y porque de repente no ganaba las competencias, pero ahora que gano los juegos, no me pone a jugar”, expresó incómoda la brasileña en Esto es Guerra.

Por que eres la mejor guerrera y hoy lo demostraste Fiera Fiuza!!! Te mereces totalmente ser la guerrera de la temporada por todo lo que hiciste !!! Y mañana levantas la copa con las cobras @PalomaFiuza_1 pic.twitter.com/W6Aruhfi3U — Paloma Fiuza Team (@PalomaFiuzaTeam) 22 de diciembre de 2017

“Creo que es un problema personal conmigo, por eso yo hice un llamado en mis redes sociales para que mis fans pregunten qué está pasando. ¿Será que para volver a competir tengo que volver a perder?”, agregó Paloma Fiuza.

“Yo no sé qué pasa con Peter, de repente no soy una de sus favoritas", enfatizó, señalando que, al parecer, el productor tiene algo personal contra ella.

Paola Fiuza, hace poco celebró sus 34 años, y todo indica que esta en su mejor momento.