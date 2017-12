Pamela Anderson, asi "enloquece" a sus seguidores en redes

Pamela Anderson es indudablemente una de las mujeres más sexys de la década de los 90s. En repetidas ocasiones ha sido protagonista de diferentes escándalos, además del objeto de deseo de miles de hombres.

La rubia sexy da de qué hablar en redes sociales, tras publicar varias fotografías en las que aparece posando en lencería de una forma muy atrevida, lo que la convirtió en el tema de conversación.

La ex protagonista de "Baywatch" demostró que a sus 50 años aún tiene todo en su lugar y que posee un cuerpo más cuidado que muchas jovencitas.

Hollwood está lleno de Harvey Weinsteins: Pamela Anderson.

Pamela Anderson volvía a aparecer en la televisión española.

La actriz que ha batido récords en cuanto a portadas de Playboy se refiere se sentaba en el "chester" de Risto Mejide mientras en Hollywood, ha explotado una auténtica oleada de polémicas después de que se hicieran públicos los abusos de Harvey Weinstein.

"Hollywood está lleno de Harvey Weinsteins. Muchísimos. Como cualquier mujer sabe, todos los sectores los tienen", confesaba el mito erótico al respecto, que aseguraba que la carrera de cualquier actriz está sexualizada: "Todo el tiempo te dicen que subas a la habitación de alguien. Hay que ser lista y saber esquivar" y hablando de su propia experiencia reconocía:

Pamela Anderson. Foto: AP

"Me ha ocurrido muchas veces. Te dice la gente: 'Te estoy considerando para este papel en esta película. ¿Por qué no vienes a mi hotel y hacemos una entrevista privada?' Pues no vas, simplemente no vas. A mí me han ofrecido muchísimo dinero para... compartir jacuzzi con alguien y ese tipo de cosas. Al principio era muy ingenua, pero al final conseguí simplemente eludir todas estas trampas y si algo no me parecía que fuese a salir bien, no lo hacía y ya está", comentaba tajante, culpabilizando a las ganas de triunfar de los hechos sucedidos.