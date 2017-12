Pamela Anderson, ¿qué carambas te pasó en el rostro?

Pamela Anderson reapareció este lunes en la alfombra roja de los British Fashion Awards 2017, donde acaparó las miradas por los cambios en su rostro.

La actriz de 50 años de edad, llegó al Royal Albert Hall en Kensington Gore, en la ciudad de Londres, Inglaterra luciendo un traje negro con un sugerente escote y abertura en una de sus piernas.

Foto: AFP

Sin embargo, fue su “juvenil apariencia” la que más llamó la atención.

Desde hace un tiempo se comenta que la ex Guardiana de la Bahía se ha sometido a varios procedimientos estéticos con los que ha corregido ciertas señales de envejecimiento, aunque ella nunca lo ha confirmado ni negado.

Foto: AFP

Foto: AFP

“Cada uno que haga lo que quiera. Yo no estoy ni a favor ni en contra (de las operaciones), que cada uno haga lo que le parezca”, señaló en una entrevista con el programa español Chester.

Foto: AFP

Recordemos que Pamela Anderson no ha hecho noticia sólo por su rostro, hace algunas semanas posó completamente desnuda para la revista King Kong.

The only way to deal with an unfree world. Is to be so absolutely free that your existence becomes an act of #rebellion. #Camus Una publicación compartida de The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 1:36 PST

En las imágenes liberadas por la publicación, se ve a Pamela modelando junto al chico malo del ballet, el bailarín ucraniano Sergei Polunin, para la cámara del famoso fotógrafo David LaChapelle.

La actriz que ha batido récords en cuanto a portadas de Playboy se refiere, se sentaba en el programa español Chester de Risto Mejide, mientras en Hollywood ha explotado una auténtica oleada de polémicas después de que se hicieran públicos los abusos de Harvey Weinstein.

"Hollywood está lleno de Harvey Weinsteins. Muchísimos. Como cualquier mujer sabe, todos los sectores los tienen" , confesaba el mito erótico al respecto, que aseguraba que la carrera de cualquier actriz está sexualizada:

Foto: AP

"Todo el tiempo te dicen que subas a la habitación de alguien. Hay que ser lista y saber esquivar" y hablando de su propia experiencia reconocía:

"Me ha ocurrido muchas veces. Te dice la gente: 'Te estoy considerando para este papel en esta película. ¿Por qué no vienes a mi hotel y hacemos una entrevista privada?' Pues no vas, simplemente no vas. A mí me han ofrecido muchísimo dinero para... compartir jacuzzi con alguien y ese tipo de cosas. Al principio era muy ingenua, pero al final conseguí simplemente eludir todas estas trampas y si algo no me parecía que fuese a salir bien, no lo hacía y ya está", comentaba tajante, culpabilizando a las ganas de triunfar de los hechos sucedidos:

Foto: AP

"Pero la gente está muy desesperada por conseguir un trabajo en Hollywood o hacerse famosa y piensan que es la única manera de hacerlo. Creo que parte de la razón por la que todavía sigo aquí es porque me he hecho respetar por la gente de la industria".

Sin embargo, Pamela iba un paso más allá y confesaba su propia experiencia con el productor de la discordia, Harvey Weinstein:

"No es una persona muy guapa que digamos. Teníamos apalabrada una película de superhéroes o algo así. Yo hacía de la chica invisible, con un perro invisible y yo dije que no trabajaría con animales, porque también hay abusos y explotación sobre ellos. No quise. Le dije: 'Como es un perro invisible, ponemos una cruz en el suelo y listo, pero que no haya un animal de verdad en el set'. Él dijo: 'De ninguna manera'. Al final no acepté el papel, y me amenazó: 'Nunca vas a trabajar en Hollywood. Tienes suerte siquiera de que te haya dirigido la palabra. Nunca vas a hacer nada'. Fue súper cruel y muy grosero".