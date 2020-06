Pamela Longoria se le va con todo a Sol Pérez y la opaca con su rostro

Después de que Yanet García se fuera del programa Hoy, Sol Pérez pensó que por fin sería la chica del clima más guapa de la televisión, pero Pamela Longoria le ha dado mucha guerra a la argentina pues es igual de bella que ella.

Como algunos saben Pamela Longoria da el clima en Monterrey, lugar donde Yanet García comenzó su carrera, por lo cual muchos han nombrado a la regia como sucesora de la también actriz, quien ahora vive en Estados Unidos.

Por su parte Sol Pérez ha compartido sus mejores rutinas de ejercicio en redes sociales, pero Pamela Longoria de 24 años la está opacando con la belleza de su rostro sin la necesidad de enseñar de enseñar tanta piel, dejando en claro que no ocupa mucho para llamar la atención.

Otra de las razones por las cuales Pamela Longoria es famosa se debe a que a pesar de tener dos hijas sigue manteniendo una figura de envidia y natural, pues otras mujeres del medio pierden su silueta después de dar a luz, pero en ella ocurrió todo lo contrario.

Fans indignados

Pero a pesar de ser una mujer muy popular y querida la regia causó la indignación de sus fans, pues hace unos días presumió a su novio dejando a todos sin habla, ya que la chica no había compartido fotos de un galán por lo que la publicación tomó por sorpresa a más de uno.

"¿Qué? Porque me estas engañando, Yo te amo", "la acabo de seguir y esta el lo primero que publica", "Todo se derrumbó dentro de mi", le escribieron a Pamela Longoria en su Instagram.

No es por hablar de más, pero lo que tienes no lo he visto en nadie más.Only all the time... escribió Pamela en la foto con su novio.

Mientras tanto Sol Pérez no ha dejado de entrenar durante esta cuarentena y se ha mantenido muy activa en su casa realizando pesadas rutinas de ejercicio para mantener la figura de envidia que se carga desde hace tiempo.

Te puede interesar

Sol Pérez estrena novio igual de maduro que el de Yanet García

Yanet García con look de invierno enloquece a sus seguidores