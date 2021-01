Pancho Barraza estrenará disco de duetos por sus 30 años de carrera

En este 2021 que acaba de iniciar, todo apunta a que será un buen año para el cantante Pancho Barraza, quien próximamente estrenará su disco por 30 años de carrera, titulado 30 años, 30 artistas, 30 canciones, en el cual hizo colaboraciones con grandes amigos, como Max Peraza, “El Yaki”, Roberto Junior, Toño Lizárraga, Julio Preciado y José Ángel Ledezma, “El Coyote”, entre otros.En entrevista, Pancho Barraza habló de algunos de sus proyectos para este año, y de la satisfacción que representa para él ser inspiración y ejemplo de las nuevas generaciones de cantantes y grupos.

Inicia el año apadrinando a Mando Real

Pancho Barraza inicia este nuevo año compartiendo gran parte de su experiencia en la música y apadrinando al grupo Mando Real.

“Inicio muy bien este 2021 apoyando a la agrupación Mando Real y desmañanándome con ellos, pero creo que ya me hacía falta salir un rato a atender a los medios. Me da mucho gusto iniciar el 2021 como lo inicié hace 30 años, recorriendo los medios de Mazatlán. Y es bonito reencontrarse con los amigos de aquel entonces, pero también me di cuenta que hay una nueva generación de periodismo en Mazatlán, lo cual me da mucho orgullo y un gusto conocerlos.”

El disco: 30 años, 30 artistas, 30 canciones

El pasado 1 de enero era la fecha pactada para el lanzamiento del disco, sin embargó, será a principios de febrero cuando Barraza estrenará esta producción.

“En este disco vienen canciones que compuse a principio de mi carrera cuando estaba en la etapa de banda Recoditos, las cuales la mayoría nunca salieron a la luz y ahora quise aprovechar el tiempo para mostrarlas. Para la gente joven van a ser canciones nuevas porque nunca las han escuchado, pero para la gente de nuestros tiempo creo que les voy a traer mucha remembranza y recuerdos. Estas canciones valen la pena volver a sacar, porque tienen esa ingenuidad en cada una de sus letras y no vienen planeadas para llenar discos.” El cantante Pancho Barraza inicia muy bien el 2021.

Disco de duetos

Como su nombre lo indica, en este disco Pancho Barraza grabó 30 canciones con 30 diferentes artistas. La primera canción se titula Música romántica, un tema que Barraza aseguró que viene totalmente renovado, grabado a dueto con Grupo Firme.

“Son muchos artistas y amigos que me acompañaron a grabar mis canciones. Están ‘El Fantasma, Carín León, Grupo Codiciado, Enigma Norteño, Julio Preciado, ‘El Coyote’, Luis Ángel Franco, ‘El Mimoso’, Leandro Ríos, Roberto Tapia, ‘El Yaki’, Ulises Cháidez, Roberto Junior, Max Peraza, Jorge Medina, Chuy Lizárraga y Grupo Mando Real.”

Sin dar más detalles, Pancho Barraza aseguró que en este disco viene una sorpresa muy buena. Se trata del tercer corte, el cual dejará a sus seguidores bastante sorprendidos.

Cantante inspirador

A lo largo de 30 años de carrera, Pancho Barraza le ha cantado al amor, ya que con sus canciones también miles de personas se han enamorado, pero en la actualidad es un ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones de cantantes y agrupaciones, particularmente para Eduin Caz, de grupo Firme.

“La manera en que coincidí con Eduin Caz fue mediante uno de los eventos que se hicieron en el restaurante de ‘El Flaco’. Eduin viene con la admiración que su mamá le inculcó hacia mi música y creo que desde ahí partió un respeto.

Una anécdota curiosa que me pasó con él. Fue un día que me senté en sus piernas y le pareció un detalle muy bonito, porque justamente ahí estaba presente su mamá. Con los muchachos de Grupo Codiciado pasó igual, porque sus padres escuchaban mi música.

‘El Yaki’, por ejemplo, está aferrado a que es mi hijo. Él me tiene mucho cariño y lo cual le agradezco. Agregó que “El Flaco” creció con su música y se sabe todas sus canciones. “Creo que cada cosa que me ha pasado con estos muchachos ha sido maravilloso y que de repente me digan que me admiran y que además he sido una inspiración para ellos, eso me llena de mucho orgullo”, finalizó.