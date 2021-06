Pancho Barraza y sus 30 años en la música

Aunque se dice fácil 30 años, cumplirlos no los logra cualquiera y más si se trata de trayectoria musical, pues para muchos, llegar no es tan importante, sino mantenerse en el gusto del público. Un claro ejemplo de lucha, constancia y sobre todo amor por la música, es el que ha demostrado Pancho Barraza, quien precisamente está de manteles largos celebrando 30 años de carrera musical. A continuación, recordemos cómo ha sido la vida de Pancho Barraza, el ser humano y cantante, que a lo largo de tres décadas ha logrado enamorar a miles de personas con su música.

Sus inicios en la música

El 17 de junio de 1961, nació en Juan José Ríos, Sinaloa Francisco Javier Barraza Rodríguez. Desde muy pequeño fue criado por sus abuelos, pues nunca conoció a su padre y creció lejos de su madre, quien inició una vida con otra persona sin él. Su gusto por la música precisamente nació por escuchar a su abuela, quien le cantaba mientras realizaba sus labores en el hogar. A los 22 años, siendo profesor de música en una escuela de Villa Unión, inicia de manera profesional al formar parte de un grupo versátil. Poco después, su talento y gran habilidad para componer lo llevaron a Banda Los Recoditos.Pancho Barraza inició a escribir su historia con banda Los Recoditos en 1989, y un año después graba su primer disco con esa agrupación. Además, se convierte en el creador del estilo romántico en la música de banda. A partir de entonces, Los Recoditos empieza a sonar en la radio gracias a Pancho, que participó como autor en las seis producciones que grabó con la banda hasta 1994. De los grandes éxitos que marcaron a Barraza con Los Recoditos están Con música romántica, Te amo y te lo digo, Siempre te voy a recordar, Con el alma en la mano, Me haces falta, papá, y Al final de tu camino.

Carrera como solista

En 1995 se lanza en solitario acompañado de su banda, Santa María. Y en ese mismo año estrena su primer disco, titulado, Mis canciones de amor. Dos años después, el llamado “Poeta del Amor”, decide grabar el álbum con mariachi, Invéntame un amor, del cual destacó la cumbia, Pero la recuerdo. Barraza siguió cosechando más éxitos y grabó otro disco con mariachi y melodías que fueron muy sonadas con Los Recoditos. La carrera de Pancho Barraza no siempre fue exitosa, ya que en algún momento, los excesos lo hicieron tocar fondo al grado de que el cantante se ausentó por unos años de la música. Fue hasta en 2009 cuando regresó a la música y en 2010 grabó a dueto la canción, Cosas del amor, con el también cantautor Mariano Barba. En el 2016, Pancho graba a dueto el tema, Ay, amores, con Julión Álvarez, para su disco, Mis ídolos.

Disco por 30 años de trayectoria

El largo camino recorrido en la música, con muchas alegrías, pero también sinsabores, hicieron que Barraza se forjara un camino distinto en la música. Hoy, ese camino es de un hombre disciplinado y entregado a su público. El intérprete compartió que en estos 30 años de carrera musical se ha topado con un camino a veces empedrado y otras con banqueta, “pero gracias a Dios hubo camino para llegar”. Destacó también que han sido sus canciones las que lo han mantenido en el gusto de la gente y la comunicación muy directa de padres a hijos y de hijos a nietos, que se ha transmitido de generación en generación. Confesó que la marca más distintiva en su carrera es una canción que se llama, Mi enemigo el amor, la cual también lo ha marcado en la preferencia de la gente.

Para muchos cantantes, Pancho Barraza es un ejemplo a seguir por su talento y trayectoria, lo cual para él representa un gran compromiso. “El que los nuevos cantantes se inspiren en mí y algunos me llamen maestro, amigo, hermano y compadre, es un compromiso muy grande. A muchos de ellos los he escuchado decir que soy lo bueno y lo malo a seguir. De hecho, hace unas horas estaba platicando con mi compadre Julio Preciado y me dice que él le dice a la gente y a la prensa que soy el ejemplo a seguir, pero creo que la gente es la que debería definirlo de qué manera soy un ejemplo a seguir.”Su carrera musical seguirá, ya que no ha pensado en ningún momento retirarse de los escenarios. “Voy seguir creando más discos y ahorita estoy enfocado en lanzar este por mis 30 años de trayectoria, el cual va a salir el 1 de julio. Sinceramente, no he pensado en el retiro de la música, nunca me ha pasado por la mente la idea de bajarme del escenario. De repente sí me cruza una idea vaga de decir voy a estar en el escenario en 2030, por mencionar una fecha, trabajando durante tres meses y el resto lo voy a disfrutar con mi familia. He pensado programarme si es que tengo la voz, la resistencia, la armonía y la alegría como para transmitirla a la gente, y voy a graduar la forma en la que me voy a presentar en los escenarios, porque la edad cobra factura por muy sano que seas para vivir, y los años son los años, y el tiempo no perdona.”Como parte de los festejos por sus 30 años de trayectoria, Barraza está de gira para celebrarlo como se debe.

El pasado fin de semana se presentó en Pico Rivera. El espectáculo duró más de tres horas y para sorpresa de sus seguidores, Luis Ángel Franco, “El Flaco”, subió a cantar con su amigo, a quien le fue entregado un reconocimiento por parte de la ciudad de Los Ángeles. Esta gira continuará por muchas ciudades, donde Pancho Barraza tendrá más invitados. “Para cerrar el festejo de 30 años tengo pensado hacer un evento en la ciudad que me vio nacer musicalmente, donde por lo menos estén el 90 por ciento de los compañeros que grabaron el disco conmigo. Va a ser algo fenomenal. Ya tenemos el estadio donde va a ser, pero se los dejo como un signo de interrogación.”

Colaboraciones

Dentro de los 30 duetos que Pancho Barraza realizó para su disco, Banda Coyulitos y Gerardo Coronel ‘El Jerry’ fueron algunos de los cantantes que lo acompañaron. “La canción Loca fue la que grabamos con Pancho Barraza, que compuso cuando estaba con Recoditos. Es una cumbia, y la verdad, es algo que ni siquiera esperábamos hacer. Nosotros estábamos en una gira de medios cuando nos dieron la noticia y toda la agrupación estamos bien contentos y nos llena de orgullo de haber sido parte de este disco, en el que están grandes cantantes del regional mexicano. En lo personal, crecí escuchando la música de Pancho Barraza y era como un sueño poder hacer algo con él, y hasta la fecha, a veces no me la creo. Pancho es uno de los cantantes más importantes del regional mexicano, pero al momento de conocerlo fue muy agradable. Nosotros lo sentimos como un integrante más de la banda y un amigo. Pancho Barraza es una persona increíble, humilde y nos dejó con un buen sabor de boca a todos. El tiempo que estuve conviviendo con él le aprendí varias cosas. Pancho Barraza es líder y me dejó muy impactado. Es una persona que improvisa muy bien y que merece todo mi respeto”, Miguel Díaz, vocalista.

“Fue algo muy interesante hacer este dueto con Pancho Barraza porque yo prácticamente soy alguien nuevo en la música, y que el señor se haya tomado la libertad de elegirme para formar parte de este disco fue algo muy bonito y es un orgullo para mí. Más aún porque fue un dueto con una canción mía que se llama, Te deseo lo mejor. Es una canción que ha marcado mi carrera y siempre estaré agradecido con él por la oportunidad. Lo que sucedió con Pancho Barraza más que una relación de trabajo, se creó una bonita amistad, porque una vez que entré en su círculo, me trató como amigo, y que todavía me haya brindado consejos es algo muy bonito. Creo el señor está muy contento con lo que está sucediendo con la canción, porque ya tenemos casi tres meses en los primeros lugares tanto en México como en Estados Unidos. Me quedo con historias muy bonitas para contarles a mis chiquillos y con la experiencia que viví el fin de semana al invitarme a cantar con él. Viene otro dueto muy importante con Pancho Barraza. Es un tema que me tocó componer y en el que también participan “El Komander”, Marca Registrada, grupo Recluto, Los Nuevos Ilegales, y desde luego, con tu servidor. Es un corrido fiestero que muy pronto viene el lanzamiento”, Gerardo Coronel.



