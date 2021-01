Estados Unidos.- La súper modelo Kendall Jenner tiene uno de los físicos más envidiados, pues está perfectamente armonizado y ella sabe cuál es la mejor manera de lucirlo. A través de su cuenta de Instagram la hermosa hermana menor del clan Kardashian-Jenner presumió su figura en unos salvajes pantalones con estampado Animal Print, dejando a sus fanáticos sin habla.

Le estrella del reality show Keeping up with the Kardashians sorprendió a sus fanáticos con un outfit de diez compuesto por pantalones, un top y blazer a juego, dejando flechados a sus millones de seguidores en la plataforma de fotografías y videos, pero sin duda fueron sus pantalones la prenda favorita de todos, pues marcan muy bien sus atributos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Más de 7 millones de personas reaccionaron a estas fotografías que Kenny compartió después de Navidad, publicación en la que recibió diferentes comentarios y en donde le dejaron en claro qeu esta prenda era su mejor aliada. "Wow, esos pantalones te quedan muy bien", "Yo quiero tus pantalones, están increíbles", "Necesito esos pantalones ahora mismos", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación.

Kendall Jenner está haciendo uso de una de las actuales tendencias, pues ha quedado atrás el no combinar estampados, lo de ahora es utilizar prendas con dos estampados diferentes, así como lo hizo ella, combinando un patrón de flores y un estampado de leopardo. Además, su cabello lució espectacular, ya que también utilizó un estilo de moda que es el llevar las puntas de un color más claro que la raíz.

Pantalones Animal Print; los mejores aliados de Kendall Jenner

La bella modelo de pasarela se ha convertido en todo un ícono de la moda al igual que sus hermanas y sin duda uno de sus fuertes son los estampados de Animal Print, pues no es la primera vez que se roba todas las miradas con este estilo de prendas. Actualmente cuenta con más de 146 millones de seguidores en Instagram, plataforma donde deja en claro ser toda una máster para los temas de la moda.

Muchos usuarios de Internet recordaron cuando su hermana menor, Kylie Jenner, también utilizó un atuendo con este estampado y paralizó el Internet. En aquella ocasión la empresaria promocionaba su línea de maquillaje "Wild Thing" con un salvaje atuendo con el que lució su figura a la perfección.

Actualmente ambas estrellas están disfrutando de unas frías y lujosas vacaciones en las nevadas montañas de Aspen, California, y a través de las redes sociales se han encargado de mantener informados a todos sus seguidores con las mejores postales del lugar, así como mostrando sus grandes habilidades para esquiar.

Pero Kendall y Kylie no se fueron solas a este lugar que ya se ha vuelto una tradición para la familia Kardashian-Jenner, pues Kris Jenner y la pequeña Stormi Webster también están en Aspen, todas disfrutando de excelente tiempo de calidad juntas, algo que muy pocas veces sucede.

Sin duda las hermanas están disfrutando de un momento especial juntas después de haberse peleado frente a las cámaras de Keeping up with the Kardashians, lo que desencadenó un gran distanciamiento entre ambas hasta el punto de no hablarse por un mes entero, sin embargo, las dos tomaron cartas en el asunto y como personas maduras entendieron que las cosas no tenían que ser de esa manera.