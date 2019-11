Paola Durante dice que fue víctima en la muerte de Paco Stanley

Paola Durante presenta su libro No es color de rosa y en su contenido habla de lo difícil que ha sido su vida en muchos aspectos, como su adicción a las cirugías, haber enfrentado el dolor por la muerte de su madre y el haber estado en prisión, señalada de la muerte de Paco Stanley.

Paola Durante, conductora de televisión, cantante, modelo, edecán y ahora escritora, da a conocer su libro y lo promociona en distintos medios y lugares de la República Mexicana.

En entrevista con el portal de noticias Novedades Quintana Roo, señala que ha decidido alejarse de los escenarios para compartir ahora su mensaje de superación y amor a la vida.

Me gusta mucho este proceso que estoy viviendo, me gusta convivir con la gente, me gustaría dar conferencias para poder ayudar a la gente también."