Paola Durante recuerda cuando el gritaban "asesina" en la calle, tras el asesinato de Paco Stanley

Paola Durante estuvo casi dos años en prisión por su supuesta participación en el asesinato del conductor de televisión Paco Stanley. La uruguaya fue edecán en el programa "Una tras otra" que conducía Paco y que se transmitía por TV Azteca. Luego de que se comprobara su inocencia Paola fue puesta en libertad, pero su calvario seguiría fuera de la cárcel.

Paola Durante estuvo recientemente en el programa "Con permiso" conducido por Pepillo Origel y Martha Figueroa, donde recordó todo lo que vivió tras ser acusada y encarcelada por el asesinato de Paco Stanley. Durante la charla que tuvo en este show de Unicable, manifestó que al día de hoy no entiende por qué la vincularon con el homicidio de Francisco Jorge Stanley Albaitero, pero que en su momento le dijero "que había gente muy pesada involucrada". Ante esto la modelo prefirió no saber más sobre el asunto.

"Pensaban que yo era una niñita extranjera y que nadie me iba a defender", expresó Paola Durante, agregando: "lo peor que me pasó a mí fue ir por esos pasillos (de la cárcel), cuando me ponen un número, fue lo peor del mundo para mí, dije '¿qué estoy viviendo?, yo no soy una asesina'".

Los antecedentes penales no me los han quitado y no me los van a quitar, estoy marcada en todas las computadoras de México, del mundo, de todos lados.

Paola Durante sigue pagando el precio por un crimen que no cometió. Foto: Instagram @paolapink1

Paola Durante manifestó que tras ser vinculada con el asesinato de Paco Stanley, en la calle muchas personas le decían "asesina", por lo cual tuvo que cambiarse el look para evitar estos ataques. "Ya no soy rubia, me encanta ser morena, estoy feliz, voy por la calle y ya nadie me grita asesina. Me decían todo el tiempo: 'ahí va la asesina'".

Una vez fui a un restaurante y había un niñito y la mamá le dijo: 'mira, ella es una asesina'. Si no puedo ser la que hizo un libro o la que estuvo en un programa, siempre es la de Paco Stanley, la que mató, cuando me convierto en morena nadie me reconoce.

Paco Stanley fue asesinado la mañana del 7 de junio de 1999 en la Ciudad de México, afuera de un restaurante llamado "El Charco de las Ranas", poco después de haber terminado la transmisión de su edición matutina "Una tras otra". El conductor de televisión se encontraba desayunando en dicho lugar con sus compañeros Mario Bezares, Jorge Gil y algunos de sus escoltas.

A raíz de su asesinato se plantearon diversas hipótesis, de las cuales la que más cobró fuerza fue que tenía nexos con el narcotráfico, ya que el día de su asesinato se encontró en su ropa una bolsa con contenido que se identificó como cocaína, según afirmaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), afirmaciones que posteriormente fueron desmentidas por familiares. A las pocas semanas del homicidio se incriminó como autores intelectuales a Mario Bezares y Paola Durante.

El 2 de septiembre de 1999 se les dicta auto de formal prisión a Mario Bezares, Paola Durante y otras tres personas (Erasmo Pérez Garnica, alias "El Cholo", José Luis Rosendo Martínez y Jorge García Escandón), todos procesados como principales sospechosos por el delito de homicidio. Fue el 25 de enero de 2001 cuando se les dicta auto de libertad a estas cinco personas, al no encontrarse elementos suficientes para confirmar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones calificadas.

