Paola Durante tuvo Covid-19 y revela por qué nunca quiso decirlo

México. La actriz Paola Durante tuvo Covid-19, nunca quiso decirlo a nadie y revela cuál es el motivo. La también cantante confiesa que no quería "quemar" a nadie, por eso fue de lo más discreta durante su enfermedad, la cual pudo vencer y ahora se encuentra en buenas condiciones de salud.

Paola Durante, quien también es modelo y cantante, cuenta en Instagram que guardó el secreto de su enfermedad durante varias semanas, principalmente porque es imagen de varios negocios y quería evitar algún tipo de llamada de atención o molestias.

Durante, quien se desempeñó por varios años como edecán del fallecido conductor de televisión Paco Stanley, hizo público también que un tio suyo falleció por complicaciones debido a coronavirus Covid-19.

Sí, tuve COVID. No quería decir nada porque acababa de fallecer mi tío hace como dos meses y yo estaba de imagen en unos lugares y dije ‘no quiero quemar a nadie’ porque no se realmente dónde fue”, comenta la guapa Paola.

Paola acudió días atrás a un laboratorio para hacerse pruebas de Covid-19 y subió las imágenes a Instagram, además comparti sintió un fuerte cansancio, cosa que le pareció rara porque no es común que se enferme, luego le llegaron vómitos y mucho mareo.

Me sentía como si me hubiera metido 10 botellas de tequila”, cuenta, y agrega que le dieron ataques de ansiedad debido a que se encontraba sola en esos días.

Paola trabajó como modelo y edecán junto a Paco Stanley a finales de los años 90, pero la relacionaron con el asesinato de él, ocurrido en 1999, y por eso tuvo que pasar dos años en la cárcel. Afortunadamente pudo comprobarse su inocencia, pero la pasó bastante mal.

En distintas entrevistas ha contado que tras recobrar su libertad se vio obligada a trabajar como bailarina exótica en un table dance por falta de empleo en la pantalla chica, y pese a todo se ha mantenido activa en el mundo del espectáculo, como modelo, cantante y empresaria.

Durante varios años fueron señalados como supuestos responsables Mario Bezares, Paola Durante y Jorge Gil, quienes fueron parte del programa que dejó huella gracias al famoso Paco Stanley.

Paola, quien es originaria de Uruguay y es prima de la actriz Bárbara Mori, dio a conocer su libro No es color de rosa a finales de 2019, en él cuenta la dolorosa experiencia que pasó al ser señalada como responsable del asesinato de Stanley y cómo hizo para superar tan dificil prueba a la que la vida la enfrentó.

Además, en la publicación también habla del por qué tomó la decisión de hacerse varias cirugías y confiesa que se hizo adicta a ellas, igualmente, que estuvo a punto de perder la vida al practicarse una en Colombia años atrás.

Dios me guió para hacerlo, me enseñó a abrir mi corazón y creo que lo que cuento en él ayudará no nadamás a las mujeres, sino también a los hombres", comentó a medios de comunicación en Ciudad de México en los días que presentó su libro No todo es color de rosa.