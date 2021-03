Paola Durante y el acoso que sufrió por parte de Paco Stanley y Mario Bezares

México. La modelo y cantante Paola Durante, quien estuvo presa varios años acusada de haber sido cómplice de la muerte de Paco Stanley, y de quien finalmente se comprobó su inocencia, revela que fue acosada por Stanley, y también por Mario Bezares, cuando trabajó con elloso en la televisión.

Paola Durante reveló que Paco Stanley, asesinado en Ciudad de México, le plantó un beso, además la invitaba a salir, y Mario Bezares le veía los calzones. La también youtuber trabajó como edecán con Mario y Paco en el programa Pácatalas, que tanto éxito tuvo en los años 90 y en entrevista con Yordi Rosado contó lo anterior.

Paola le cuenta a Yordi que Paco Stanley cierto día le plantó un beso sorpresivamente, esto tras insistirle durante varios días que saliera con él a "tomar un té", pero no aceptaba, y también le pedía que aceptara tener una relación con él, y tampoco nunca quiso.

Como a los meses, me tiró la onda, como a los tres meses que empezó el programa. En un mensaje de biper me decía ‘Hola, soy Paco Stanley. Quiero invitarte un té’. Yo dije ‘esto es una broma de muy mal gusto’. Al otro día llega y me dice te mandé un mensaje”, cuenta Paola.

La guapa modelo refiere que nunca quiso salir con Paco por la sencilla razón de que no le gustaban los hombres mayores, y él le llevaba varios años en la edad, además era madre soltera y ese era otro de los motivos, puesto que se trataba de su jefe en el trabajo y eso lo hacía mucho más difícil, ya que quería conservar su trabajo y no inmiscuír su vida privada en el entorno laboral.

Un día le dije ‘ok, vamos a ir a tomar algo’, pero me encerré como dos horas, salgo y estaba ahí afuera. ‘Si no vas a tomar algo conmigo, vas a ver’, me dijo… y no fui. Me dejó de hablar. Nos vamos a una gira y una de las chavas sí quiso con él”, comparte Paola también a Yordi Rosado en la entrevista que le hizo.