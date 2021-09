Paola Durante y el doloroso viacrucis que casi la lleva a la muerte por inyectarse polímeros

Paola Durante de 46 años de edad vivió un calvario total hace varios años después de haberse inyectado polímeros en los glúteos, ya que deseaba tener una retaguardia de acero, pero le fue muy mal.

Fue en el programa Con Permiso donde la cantante mexicana habló del calvario que vivió al someterse a este procedimiento el cual le pudo haber costado la vida.

Cuando llego con el cirujano me dice estás totalmente infectada y te estás muriendo 'y yo ¿cómo? y luego le hable a mi doctor y me dijo 'ya que', estaba enojado el doctor y me echo la culpa a mí (...) cuando llegó a Colombia se había abierto más la herida", dice Paola Durante.

Por si fuera poco al llegar a Colombia la artista todavía tenía que viajar dos horas de carretera para llegar al hospital y cuando llegó y el doctor la reviso se le vino todo el producto con sangre y sustancias negras.

Aunque la pudieron operar de emergencia Paola Durante asegura que sus pompas quedaron totalmente deformes, pero poco a poco un cirujano se las ha ido reconstruyendo.

No te preocupes no te tengo que abrir te tengo que inyectar peptonas y con eso me la voy llevando y con tratamiento y cada seis meses estoy dice la famosa.

Cabe mencionar que Alejandra Guzmán estuvo al borde de la muerte después de haberse puesto polímeros hace varios años y hoy en día la siguen operando para erradicar el mal.