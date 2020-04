Paola Fernández es una hacker en ‘La Doña 2’

Una mujer simpática, extrovertida, honesta y muy divertida, así se describe Paola Fernández, quien ha sabido dar rienda suelta a su talento artístico.

Proyectos

En entrevista vía telefónica para EL DEBATE, la actriz originaria de Guadalajara, Jalisco, destacó su entusiasmo porque debuta en las pantallas de Telemundo como parte del elenco estelar de la segunda temporada de La doña, donde comparte créditos con Araceli Arámbula, Carlos Ponce, entre otros.

En los próximos meses se estrenará dicha temporada en Netflix, asimismo, recordó su participación en la película que fue lanzada a finales de 2019, Como caído del cielo, en donde el actor Omar Chaparro dio vida al sinaloense Pedro Infante, quien detalló su entusiasmo de haber sido parte de este proyecto en honor a una figura y leyenda de México.

Foto: Cortesía

¿Cómo estás pasando esta cuarentena?

Estoy en ese punto en donde creo que ya todos estamos desesperados. Como que al principio sí me inventaba cada cosa por hacer en mi casa, pero ahorita estoy desesperada de que ya quiero que se termine esto para hacer nuestra rutina diaria, y desde luego, que la gente se cuide muchísimo. Ya sabemos de los protocolos, y mientras más podamos quedarnos en casa, más pronto vamos a salir de esto, pero sí, también es una realidad que la mayoría no tiene ese lujo de quedarse en casa. Espero que en Sinaloa estén haciendo caso para pronto ir, porque su comida es deliciosa.

¿Cómo te sientes de participar en la serie La Doña 2?

Mi personaje en la segunda temporada de La Doña se llama Noelia. Es una mujer que sufrió una pérdida familiar, mataron a su hermana, y ella decide ir a la Ciudad de México junto con su mamá a buscar justicia. Ella es hacker, sabe mucho sobre la tecnología, y en cada capítulo veremos cómo se va acercando más a descubrir quiénes están detrás de los asesinatos de mujeres.

Foto: Cortesía

¿Tienes preparado más proyectos?

Lamentablemente, cuando esto se paró justo iba empezar a grabar una serie, ya me habían dado mis días de trabajo y todo. Con todo esto ya no sé cuándo se reanude, pero sí vienen proyectos.

¿Cuál es tu mensaje para las nuevas generaciones?

Que tengan mucha paciencia en cualquier carrera a la que se quieran dedicar, porque somos muchos que queremos hacer lo mismo, y creo que hay que tener mucha paciencia, muchas veces nos dirán que no y nos cerrarán las puertas, pero cuando uno va con todo con sus sueños, no tiene por qué no cumplirse.