Paola Jara, ascendiendo en la música regional colombiana, celebra éxito de "¿Dónde estabas tú?"

"¿Dónde estabas tú?", es el primer sencillo que lanza Paola Jara desde que se casó con el cantante colombiano Jessi Uribe . Mientras desempaca las maletas de su luna de miel, vuelve a hacer las maletas para prepararse para sus próximas presentaciones por Latinoamérica, lo que demuestra aún más que no solo es carismática, disciplinada y profesional, sino también que después de estos dos años de conexión virtual y distanciamiento social, está más cerca que nunca de sus fans.

Al respecto, la bella y talentosa intérprete dijo, "por lo general, soy muy cuidadoso con lo que quiero mostrar en mis videos, pero con '¿Dónde estabas tú?', casi no tuve que pensar, era más recrear lo que decía la letra y conectar con las emociones para que las imágenes quedaran solas".

"Creo que en algún momento todos hemos amado mucho y no hemos recibido lo mismo a cambio, por eso la letra de la canción me conmovió y decidí grabarla, estoy seguro de que mis fans se van a identificar con ella", manifestó la cantante colombiana Paula Andrea Zapata Jaramillo, mejor conocida como Paola Jara , de 39 años de edad.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.