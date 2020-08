Paola Jara, una digna intérprete de la música popular

Colombiana de nacimiento y con la música del Regional Mexicano corriendo por la sangre de sus venas. Paola Jara, una bella cantante originaria del municipio Apartado, en el departamento de Antioquia, Colombia, creció escuchando la música de nuestros grandes artistas como Joan Sebastian, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Javier Solís y muchos más.

"En realidad he sido muy apasionada por la cultura mexicana, por su música, acá en Colombia estamos muy influenciados por su cultura musical, he cantado también con mariachi desde niña y ya llevo varios años dedicados a la música popular, que acá le llamamos música popular, algo similar a su música regional mexicana", comentó Paola Jara en una charla con El Debate.

Paola Jara promociona el tema "Prohibido" en colaboración con el cantante Franko (un artista nuevo en la escena musical), un explosivo tema para dedicar a esos amores que no pueden ser, con poderosas notas de ranchera y una interpretación vocal deslumbrante, "una canción que está tomando muchísima fuerza aquí en nuestro país, estoy muy feliz de haberla grabado, créeme que es un tema bien bonito tanto su letra como su melodía", expresó la cantante.

Paola Jara es reconocida no solo por su actual participación como jurado del reallity de talentos "A otro nivel", del canal colombiano Caracol, sino también por sus éxitos como "Salud por él". Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

Como muchos otros artistas, tuvo sus inicios cantando en el colegio donde estudiaba, en los actos cívicos, participando en concursos de música. A sus 14 años de edad tuvo la oportunidad de grabar su primera producción musical con la casa disquera colombiana Codiscos. Teniendo como influencia la música mexicana, Paola Jara comenzó a grabar boleros y rancheros. Hoy en día es una de las exponentes más reconocidas de la música popular en Colombia.

Soy una mujer tranquila, soñadora y he acompañado mi sueño con mucha disciplina, llevo con la música luchando desde niña.

El nuevo sencillo de Paola Jara, "Prohibido", es de la autoría de Tamara Herrera, Rob Sánchez y Juan Carlos Muñiz, una producción de Jorge Parra; la realización del video musical es de Duro Films. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

Aunque estos tiempos de pandemia casi truncan el lanzamiento del tema "Prohibido", Paola Jara y su equipo pudieron darlo a conocer y seguir conquistando al público: "esta época que nos tocó vivir retrasa un poquito las cosas y hace que todo se trunque un poquito, sin embargo, tenemos la fortuna de tener las redes sociales que son tan importantes, que nos acercan al público, que nos permiten tener un poco el contacto con las personas que nos siguen y no estar totalmente desaparecidos, he tratado de seguir adelante".

Precisamente 'Prohibido' es una canción que teníamos desde el año pasado, no la abandonados, buscamos la manera en medio de esto que nos tocó vivir de lanzarla, salimos adelante, nos enfocamos en darle soluciones a las cosas, tratar de que nuestros proyectos no se estanquen, sino mirar de qué forma podemos adaptarnos a la situación y avanzar.

La cantante colombiana ha tenido algunos momentos de angustia durante los últimos meses, algo que millones de personas han experimentado ante el confinamiento y el virus que sigue azotando a la humanidad, pero ha tratado de mantenerse lo más positiva que pueda.

"He aprovechado al máximo mi tiempo, han sido días también de angustia y en momento parece que estuviéramos viviendo una película, es algo tan nuevo para todo el mundo que de una u otra manera nos ha afectado lo que está pasando, pero he tratado de ser muy positiva, de enfocarme en darle solución, adaptándome y reinventándome, he grabado, he tenido tiempo para compartir en familia, un tiempo muy importante para darte cuenta también del aprendizaje tan grande que nos deja esta experiencia de vida tanto a nivel personal como económico, en tantos aspectos que después de esto tenemos que continuar muy fortalecidos y siendo mejores seres humanos".

