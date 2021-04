¿Paola Montero en "Luis Miguel, la serie es Patricia Manterola? La ex Garibaldi aclara la situación

En el tercer capítulo de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", un nuevo personaje causó mucha incertidumbre y provocó la molestia de la cantante y actriz mexicana Patricia Manterola. Se trata del personaje de "Paola Montero", quien supuestamente sería la ex integrante del grupo Garibaldi, quien tuvo un romance con "El Sol de México".

En su cuenta de Instagram Patricia Manterola compartió un comunicado para aclarar toda esta situación, señalando que siempre ha sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente. Manifestó que en "Luis Miguel, la serie" se hace alusión a una mujer que cantaba "Everybody loves banana" y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que ella usó cuando formaba parte de Garibaldi. "Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi".

Paty Manterola señaló que si la producción de la serie está haciendo alusión a su persona con el personaje de "Paola Montero" (interpretado por la actriz mexicana Fátima Molina), este difiere "completamente con la calidad de mujer que siempre he sido", así como con la historia privada que "viví en esos años con las personas que estuvieron presentes en mi vida".

De acuerdo con lo mostrado en el capítulo que se estrenó el pasado domingo en la plataforma Netflix, la ex Garibaldi Patricia Manterola dejó muy en claro que ella:

No estuvo con Luis Miguel en un estudio de grabación.

No estuvo con el cantante en el Festival Viña del Mar.

No se fue de fiesta con él al Bar Bar.

No fuma.

No tuvo ninguna historia con Cristian Castro.

La actriz de televisión agregó "y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija (Michelle Salas), lo cual me parece, sumamente fuerte, insensible y desafortunado".

Patricia Manterola comentó que este tratamiento que la producción de "Luis Miguel, la serie" le dio al personaje de "Paola Montero", afecta directamente "a mi persona, sentimientos e imagen".

De acuerdo con la cantante de 49 años de edad y originaria de la Ciudad de México, como sucede en muchos casos donde con el escudo de ficción, se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia, "es claro que para que una historia de ficción funcione, se necesitan crear personajes antagónicos para resaltar el heroísmo de los protagonistas".

Al final de su comunicado Patricia Manterola dijo que no sabe si algún día compartirá su versión sobre todo lo relacionado con Luis Miguel, asimismo no sabe si valdría la pena, "ya que los que me conocen saben perfectamente quién soy en realidad, pero de lo que sí estoy segura es que siempre levantaré la voz por tantas mujeres que como yo, merecemos respeto".