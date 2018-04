Paola Preciado canta con banda Amor prohibido

Mazatlán.-La cantante Paola Preciado le rinde homenaje a Selena Quintanilla con su más reciente tema de promoción, titulado Amor prohibido, el cual grabó con banda, bajo la producción de Luciano Luna. La voz la puso en Guadalajara, mientras que los arreglos se realizaron en Sinaloa. El video lo grabó en Chapala.

Fotografía: Cortesía.

Homenaje a Selena



En entrevista con EL DEBATE, la cantante comparte que se encuentra muy contenta por lo que promociona recientemente. Aprovechó para dar detalles de la melodía Amor prohibido.

“Esta nueva versión de la canción le ha gustado mucho a la gente, he recibido muchos comentarios positivos. Es la primera vez que la canción se graba con banda. Siempre he grabado con norteño-banda, pero ahora quisimos darle un plus a la carrera y grabo con banda. La idea es que en los escenarios me presente con banda.”

Nueva propuesta



Comparte que también ha grabado melodías inéditas con mariachi para lo que será su más reciente disco, que espera tener listo para este 2018.

La artista expresa que hace meses lanzó su material Ojo por ojo, del cual aún espera lanzar otras canciones, pero les cambiará el género a banda.

La artista adelanta que le grabó una canción a las autoras Fernanda Díaz y Alyn Alfaro, la melodía podría ser su siguiente corte y lleva por título Si te sirve de consuelo. Otra de las piezas que ya grabó lleva por nombre Con todo respeto, de César Valdivia y David Uribe.

Suena con banda



La cantante expresa que abre nuevas puertas en su carrera. Una de ellas es poder cantar con banda y grabar melodías en ese género, pero lo hace sin la intención de que la comparen con otras artistas como Jenni Rivera

Indica que no se había atrevido a cantar en ese género años atrás porque era uno de los más solicitados por algunas cantantes, por ello le apostó al norteño banda.

Foto: Cortesía

Expresa que hablando de Jenni Rivera, la cantante abrió paso a las nuevas generaciones de féminas que buscan un lugar en la música. Explica que siempre se hacen comparaciones con Jenni, sobre todo por cantar el mismo género, pero ella afirma que tiene una propuesta propia. Expresa que hasta ahora no ha grabado canciones de Rivera, pero sí canta algunas de sus melodías que hizo éxito “La Diva de la Banda”.

Expresó que es difícil como artista intentar ganarse el cariño de las fans, una de las artistas que lo logró fue Rivera.