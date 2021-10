Paola Rojas aclara rumores sobre supuesto romance con Beto Cuevas

Paola Rojas de 44 años de edad vuelve a poner en jaque a las redes sociales y es que ella misma habló del supuesto amorío que mantenía con el cantante Beto Cuevas de 54, pues desde hace tiempo se venía diciendo que la guapa mujer quería una entrevista exclusivamente con él, lo que desató el chisme.

Fue en el programa Netas Divinas donde Paola Rojas desmintió dicha información y que primero que nada respeta ante todo al cantante chileno, además no es la primera vez que meten a la periodista mexicana en uno de estos chismes por lo que fue muy sincera en sus declaraciones.

"Ojalá tuviera anécdotas bonitas así de bonitas que compartirles. No hay te va yo llegue al programa en la mañana hablar de Jesucristo Super Estrella, pero además ya vi que hicieron todo un cuento de que yo pedí específicamente de que fuera él la verdad no", dijo Paola Rojas.

Por si fuera poco la también conductora volvió a dejar en claro que es una mujer de principios y que respeta demasiado al cantante chileno con quien se tomó una foto después de la entrevista, además no es la primera vez que hablan de los supuestos amoríos de Paola Rojas, pues en el pasado la relacionaron con el boxeador Saúl El Canelo Álvarez a quien le hizo una entrevista hace tiempo en Las Vegas y por una foto se desató el chisme.

"Me cae perfecto, me parece por supuesto guapísimo, pero no, ni siquiera sé si, no sé con quién está ni con quien duerme y lo super respeto no eso no", dijo Paola Rojas en Netas Divinas tras enterarse del chisme.

Para quienes no lo saben en el pasado se había dicho que Paola Rojas salía con el empresario Marcelo Imposti, pero al parecer dicho romance ya se vino abajo, pues la misma famosa no ha dado pistas de que siga saliendo con él, es por eso que se dijo sobre un supuesto romance con Beto Cuevas, aunque ella mismo lo desmintió.

Cabe mencionar que Paola Rojas es una mujer muy querida en el mundo del espectáculo y sus fans se lo hacen saber a cada rato en redes.