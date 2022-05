Paola Rojas casi hace LLORAR a Natalia Téllez con conmovedor mensaje

México. En el programa de televisión Pinky Promise Paola Rojas provocó el llanto de Natalia Téllez, esto tras dedicarle un tierno mensaje, y junto con ellas se emocionaron sus compañeras y también le público.

Natalia Téllez terminó convirtiéndose en un mar de llanto tras escuchar en voz de Paola Rojas un mensaje que no esperaba, y es que le salió del corazón porque en la vida real son muy buenas amigas.

Paola Rojas evocó el recuerdo a la mamá de Natalia Téllez, quien perdió la vida años atrás, y eso conmovió a la última hasta sacarle las lágrimas. Paola mencionó que tuvo la oportunidad de conocer y convivir con la mamá de Natalia, a quien definió como un excelente ser humano.

Foto captura de pantalla

El tema de la mamá de Natalia salió relucir porque en Pinky Promise, en la dinámica de preguntas mandadas por fans, alguien cuestionó a Paola sobre qué consejo de vida les daría a sus hijos en su papel de mamá.

Paola Rojas respondió que "la vía es el amor" y lo único por lo que deben preocuparse sus hijos es por ser felices, y Natalia expresó que el último consejo que su mamá le dio antes de morir fue que "su única responsabilidad en esta vida era ser feliz siempre".

"Con Nat me conectan muchas cosas, entre ellas su mamá. No tengo claro, ni siquiera me atrevo a verbalizarlo porque no quiero ser irrespetuosa, y creo que nunca te lo he dicho, pero siento como una conexión con tu linaje y entonces cuando me hablas de tu abuela, de tu madre, es algo...", dijo Paola a Natalia respecto a su mamá.

Entonces Natalia no pudo contener el llanto y sentirse triste, por lo que Karla Díaz, conductora de Pinky Promise, secó sus lágrimas con un pañuelo y el momento fue bastante conmovedor. El video circula en redes sociales.