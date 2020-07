Paola Rojas comenzó a tener problemas tras terminar con Zague

Paola Rojas volvió hablar de uno de los escándalos más polémicos de su vida y fue la separación que tuvo con Zague después de haberse filtrado el video intimo del comentarista, el cual le costó el matrimonio.

Ahora Paola Rojas confesó en Netas Divinas que su separación le trajo bastantes problemas, ya que en ningún momento mostró sus debilidades, algo que le afectó con el tiempo y es que como todos saben ella siempre se mostró fuerte ante los cuestionamientos de la prensa.

"Hablando con la psicóloga de uno de mis chiquitos me dijo 'Paola sabes que está pasando sí lo has hecho muy bien esa parte de darles respaldo y que te vean entera, el tema es que te han visto tan entera, tan bien que no encuentran ese huequito para entrar'", dijo Paola Roja.

Y es que la periodista le estaba dando de ejemplo a sus hijos que ya no debían mostrar sus emociones algo que ella no quería, pues la famosa quiere que sean personas con emociones, por lo que no se fijo en lo que estaba haciendo hasta que la psicóloga se lo hizo saber.

Cambió por sus hijos

"Hay que enseñarles que cuando te duele, te duele y lo compartes con la gente que amas, lo sanan y lo resuelven juntos, evidentemente sin perder de vista que hay un adulto y que hay dos menores y que cada quien tiene herramientas de acuerdo a su edad y su capacidad entonces de verdad este ser el roble no necesariamente", dijo Paola Rojas.

Y es que Paola Rojas se ha mostrado mucho más abierta en cuanto a sus emociones después del divorcio, ya que antes se tenía que cuidar de la prensa y todos los cuestionamientos que le hacían en ese tiempo.

"Mis respetos para Paola Rojas la mejor neta tan sensata, tan inteligente tan bella como siempre", "De los momentos difíciles se obtienen grandes enseñanzas, gracias por compartir la tuya", le escribieron a Paola Rojas sus fans.

