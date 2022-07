Paola Rojas con un mini bikini disfruta de las playas de Yucatán como una jovencita

Paola Rojas de 45 años de edad, tiene babeando a sus fans por una poderosa razón y es que se dejó ver desde las paradisiacas playas de Yucatán, con un bikini de dos piezas de lo más ajustable, dejando en claro que mantiene un cuerpo muy fitness, pues para ella verse bien y estar bien es su prioridad.

Fue una foto que colocó en su cuenta de Instagram, donde se le ve a Paola Rojas como una verdadera diosa donde la felicidad se puede apreciar desde su rostro con esa sonrisa, además la silueta de la periodista mexicana siempre ha sido bien vista por su público el cual le dice de todo en los comentarios.

"Hoy estuve en uno de los lugares más hermosos que he visto en la vida: un ojo de agua en medio de un manglar. Me sumergí en agua salada, agua salobre y agua dulce; comí delicioso y me maravillé con todo lo que vi. Me encantó el compromiso que tienen los prestadores de servicios turísticos con la preservación de este paraíso. Gracias Luis Enrique y Fernando por guiarnos con tanto cariño en este inolvidable lugar. ¡Me fascina mi país!", escribe la bella mujer.

Para quienes no lo saben Paola Rojas nos sorprende todos los fines de semana, pues se va a diversas partes ya sea en familia o por cuestiones de trabajo, la famosa siempre roba suspiros cuando la vemos en algún lugar del mundo posando como una super modelo, además es una mujer muy querida en la industria de la farándula donde lleva años trabajando sin parar.

"Hermosa tu belleza puso a temblar hasta a las sirenas de ese lugar", "En Campeche también hay ese tipo de ojos de agua. Te esperamos", "Viaje perfecto, lugar de ensueño, fotos perfectas los tres muy guapos", "Chulada de imagen Pao estas guapísima me encantas con todo respeto bendiciones y éxitos", "Hermoso lugar! Gracias por compartir tan maravillosas postales!", escriben los fans.

Otra de las cosas por las que la famosa recibe halagos no solo es por su físico, sino por su inteligencia, ya que cada que puede tiene un comentario muy acertado en cuanto a los temas que habla en televisión.