Paola Rojas confiesa cuando su crush la decepcionó por completo en una cita

Paola Rojas de 45 años de edad confesó en Netas Divinas que en una ocasión tuvo la oportunidad de conocer a su crush con quien incluso salió, pero su actitud de inmediato la decepcionó bastante, ya que hizo un comentario que para ella estuvo muy fuera de lugar por lo que dejó de gustarle en ese momento.

Me gustaba muchísimo fuerte me encantaba y entonces un cierto día, pues coincidimos no sé y me invitó a salir yo estaba con mi crush, estaba sentada junto a mi crush, me gustaba mucho y de pronto llega el mesero y sabes y cuando yo voy a pedir algo él contesta por mí y dice, 'para la señorita agua ¿perdón?, claramente muy machista en ese instante dije, se me acabó el amor, así, dijo Paola Rojas.

Y es que no hay nada peor para la periodista mexicana que alguien quiera tomar decisiones por ella, es por eso que en ese momento el encanto que tenía de su crush de inmediato se terminó, pues para Paola Rojas el comentario machista no tenía perdón para ella, por lo cual siguió su rumbo.

Como era de esperarse el público quedó emocionado no solo por el valor y los principios que tiene Paola Rojas, sino por como cuenta las anécdotas de una manera tan divertida, pero a la vez calidad es por eso que se ha convertido en una de las netas favoritas del programa.

"Adoró estás pláticas tan cálidas y cómodas que tienen, en algún momento de mi vida tuve la fortuna de tener unas amigas así, la vida y los caminos nos separaron, ah.. pero como lo disfruté! Las felicito por su amistad", "Talento, dedicación y trabajo si nos. Dedicaremos a mejorar día con día nuestros defectos o lo que nos hace sentir mal seríamos súper humanos", le escriben a Paola Rojas.

El público la conoce más

Muchos pensarán que Paola Rojas es únicamente la conductora con un toque serio de Al Aire Con Paola noticiero en el que está todas las mañanas, sin embargo gracias a Netas Divinas la guapa mujer se dio la oportunidad de conocer más como persona, algo que les fascina a todos.